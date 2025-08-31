La Casa Consistorial de Almazán (Soria) recupera la actividad en agosto tras concluir las obras de eficiencia energética

La Casa Consistorial de la localidad soriana de Almazán recuperó su habitual actividad en agosto tras concluir las obras de eficiencia energética, una actuación, financiada con 1,3 millones de euros del Gobierno de España, que ha permitido mejorar en más de un 30 por ciento la eficiencia energética del edificio, según informaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno de Soria.

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, y el alcalde de Almazán, Jesús Cedazo, visitaron las instalaciones del Ayuntamiento adnamantino, que este mes de agosto han entrado en funcionamiento tras la remodelación integral.

La rehabilitación, enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado con fondos Next Generation EU, ha supuesto una inversión de 1,3 millones de euros aportados por el Gobierno de España, que sufragan el 80 por ciento del coste total de la actuación.

El proyecto ha tenido como principal objetivo la mejora de la eficiencia energética del edificio en más de un 30 por ciento, junto con la incorporación de medidas de sostenibilidad ambiental y habitabilidad.

Entre las actuaciones realizadas destacan la mejora de la envolvente general con aislamiento en fachadas y cubierta, la sustitución de la carpintería exterior, la nueva instalación de climatización y ventilación con recuperación de calor, la renovación de la instalación eléctrica y del sistema contra incendios, así como la modernización parcial de la fontanería para reducir el consumo de agua.

Las obras, ejecutadas por la empresa adnamantina Santisa Almazán, han permitido dotar a la casa consistorial de unas instalaciones modernas, sostenibles y seguras, que ya están al servicio de los vecinos de Almazán.

Latorre destacó que “esta actuación es un ejemplo del compromiso del Gobierno de España con la mejora del patrimonio público local, la eficiencia energética y la transición ecológica, al tiempo que se impulsa la actividad económica en el territorio”.

Por su parte, Jesús Cedazo subrayó la importancia de estas obras para el día a día del municipio: “Contar con un Ayuntamiento renovado, accesible y sostenible era una necesidad, y hoy podemos decir que se ha hecho realidad gracias al apoyo del Gobierno de España”.

El PIREP Local, gestionado directamente por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, contaba con un presupuesto de 600 millones de euros dirigido a municipios y diputaciones, con independencia de su población. Su finalidad es reducir el consumo energético de los edificios públicos, mejorar su accesibilidad y garantizar su sostenibilidad ambiental.