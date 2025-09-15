Castilla y León exige a Sánchez que defienda en Europa una PAC "sólida" para el campo

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, pide al Gobierno de España que defienda en Europa una Política Agraria Común (PAC) "sólida" para los agricultores y ganaderos ante los recortes que la Cmisión Europea prevé.

Así se lo trasladaba al ministro Luis Planas durante la reunión para conocer los puntos a tratar en el Consejo de Ministros europeo que se celebrará los próximos 22 y 23 de septiembre en Bruselas sobre asuntos agrarios.

“Desde Castilla y León siempre hemos sido firmes y hemos trasladado al ministro la importancia de defender una PAC sólida para nuestros agricultores y ganaderos”, decía la consejera, quien recordaba la declaración institucional firmada el pasado mes de mayo con las organizaciones profesionales a la que se adhirieron también las cooperativas de la comunidad, y que la Junta trasladó en su momento tanto al ministro de Agricultura como al comisario europeo.

La consejera insistía en que la Junta no está de acuerdo en varios apartados del borrador de la futura PAC entre ellos la reducción del presupuesto que se espera. “No estamos de acuerdo con que se mantenga un fondo único, ya que de esa manera se perderá la autonomía de lo que venía siendo hasta ahora la PAC y serán los Estados miembros los que decidan hacia dónde van los fondos disponibles”, señalaba González Corral.

Además, mostraba su desacuerdo también con la “degresividad" en las ayudas dadas las características de los agricultores y ganaderos de Castilla y León, y apelaba a la necesidad de que la PAC apueste por el relevo generacional.

Estas propuestas de la Junta de Castilla y León aparecen en el llamado ‘documento Crespo’, presentado por la eurodiputada del PP Carmen Crespo y que, según señalaba la consejera, ha salido mayoritariamente apoyado por el Parlamento en el Consejo Europeo”.

"Ese documento comparte la mayoría de nuestras ideas, por no decir la totalidad de las mismas”, insistía, al tiempo que aseguraba, contundente, que seguirán trabajando y dando la batalla en defensa del campo. Por eso, avanzaba que estará el próximo lunes en el Consejo de Ministros europeos que se celebra en Bruselas acompañada de las organizaciones agrarias, para reunirse tanto con representantes de la Comisión Europea como del Parlamento ydonde defenderá esa declaración institucional que es nuestra hoja de ruta.

Ayudas por los incendios

Por otro lado, la consejera pedía al ministro Planas que explique cómo van las distintas ayudas que el Ministerio y el Gobierno central van a articular para los agricultores y a los ganaderos afectados por los incendios.

“Desde la Junta de Castilla y León hemos sido ágiles y hemos sido eficaces, y 530 agricultores y ganaderos han recibido ya distintas ayudas que se verán complementadas en el próximo Consejo de Gobierno”, decía.

Asimismo, destacaba la agilidad y eficacia del Gobierno regional en el reparto de alimentos, y pedía al ministro qué es lo que va a hacer también al respecto para ayudar a los agricultores y ganaderos de Castilla y León afectados por el fuego.