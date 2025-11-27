Detenida la exabadesa de Belorado por venta de obras de arte

La Guardia Civil ha detenido esta tarde a Laura García de Viedma, la exabadesa del convento de Belorado, tras un registro realizado por orden del Juzgado de Briviesca (Burgos), según han informado fuentes de la investigación.

"Se han llevado a la madre detenida y no sabemos por qué, no sabemos de ningún motivo que les lleve a realizar este acto. Muchas gracias, contamos con vuestro apoyo", ha señalado una de las exclarisas en un vídeo.

Según afirma el Diario de Burgos en su página web, agentes de la Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de Burgos han accedido a primera hora de la mañana al convento de La Bretonera durante una operación que ha acabado con la detención de Laura García de Viedma, por su presunta implicación en la venta de obras de arte del patrimonio de la comunidad.

Los agentes llegaron al covento burgalés sobre las 8:30 horas, y durante toda la mañana ha sido constante el trasiego de guardias civiles cargados con cajas y el material necesario para el registro. Sobre las 15:00 horas han abandonado el covento, y en uno de ellos viajaba la exabadesa en la parte de atrás. El abogado Enrique García de Viedma habría estado presente durante toda la mañana en el registro, según el Diario de Burgos.

El Juzgado de Briviesca mantiene abiertas unas diligencias previas a raíz de una denuncia por venta de obras de arte interpuesta por una persona ajena a las causas abiertas en torno al monasterio de Belorado y la excomunión de las diez monjas cismáticas.