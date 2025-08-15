Castilla y León mantiene nueve incendios en el nivel 2 y tres en nivel 1

Los incendios continúan calcinando hectáreas de terreno en Castilla y León, que mantiene en la mañana de este viernes un total de 18 incendios activos, nueve de ellos en el nivel dos del Índice de Gravedad Potencial (IGR) y otros tres en nivel 1, aunque el que más preocupa a estas horas es el de la zona fronteriza de Sanabria con Ourense, que mantiene varios focos “descontrolados”.

Se trata de uno de los incendios marcados con el IGR 2 y que mantiene cinco poblaciones de la zona zamorana de Sanabria desalojadas. Los trabajos durante la noche se han centrado en evitar que las llamas llegaran a las viviendas de estas localidades: Castromil, Porto, Villanueva de la Sierra, Bajacoba y Pías.

Se trata del tercer incendio en nivel 2 en la provincia de Zamora, mientras se mantienen en ese estadio de riesgo el declarado el domingo en el término municipal zamorano de Molezuelas de la Carballeda, que saltó a territorio leonés, y el que se originó el lunes en Puercas.

No obstante, y a nivel de incendios en nivel de peligrosidad 2, continúa siendo León la provincia más afectada por el fuego, con cinco incendios en dicho estadio, tres de ellos activos desde el pasado viernes 8 de agosto: el que se originó, probablemente por rayos, en Fasgar, en la comarca de La Magdalena; el de Anillares del Sil, en la zona de Vega de Espinareda; y el de Llamas de la Ribera, que se encuentra como el anterior en investigación, según informa Ical.

A ellos se unen el de Yeres, que ha afectado desde el sábado al entorno de las minas de oro romanas de Las Médulas, y el que comenzó ayer miércoles en Barniedo de la Reina, en el entorno de Riaño. Los siniestros con evolución más preocupante se completan con el que se produjo también el martes en La Alberca, que se reavivó ayer y obligó a confinar preventivamente a la población y a evacuar a los turistas, si bien durante la tarde esta situación se dio por concluida.

Por otra parte, hay otros tres incendios en nivel 1 actualmente: el de Orallo, cuyo origen se vincula con rayos y que está activo desde el pasado viernes en la zona de Villablino; el de Resoba, en Palencia, cuya peligrosidad fue rebajada durante la tarde de ayer después de que obligara a confinar los municipios de Lebanza y el Campo; y el de La Uña, en la provincia de León, que subió a este nivel a primera hora de la mañana de este viernes.

De igual manera, se encuentran activos otros seis incendios, tres de ellos en León (Castrocalbón, Los Barrios de Luna y San Feliz de las Lavanderas), dos en Salamanca (El Casarito y Gallegos de Argañán) y uno en Zamora (Porto).