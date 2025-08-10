Castilla y León y Portugal refuerzan el espíritu emprendedor de su alumnado

La Junta de Castilla y León mantiene desde hace décadas una importante colaboración con Portugal en materia educativa. Este estrecho vínculo permite el intercambio de buenas prácticas, la promoción de proyectos conjuntos y el desarrollo de iniciativas que favorecen la innovación pedagógica y el enriquecimiento cultural de estudiantes y docentes.

En este contexto de cooperación transfronteriza, la Consejería de Educación ha implementado a lo largo del curso 2024-2025 el proyecto ERIS_IE para crear una red de colaboración entre centros docentes de Ávila, León, Salamanca, Valladolid y Zamora y las regiones norte y centro de Portugal, que impartan Educación Secundaria.

Esta iniciativa, financiada por el Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España Portugal (POCTEP) 2021-2027, ha conseguido que un millar de alumnos de 20 centros educativos, guiados por 90 docentes, elaboren 10 proyectos empresariales con impacto social y económico local. Además, los estudiantes han mejorado las competencias clave en emprendimiento, colaboración, creatividad y comunicación intercultural y se ha fortalecido la relación institucional entre centros educativos y comunidades locales de ambos países.

En concreto, el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) ‘Pablo Díez’ de Boñar, en León, se ha unido al Agrupamento de Escolas ‘Emídio García’ de Bragança para crear el proyecto ‘BRAÑAR’; el IES ‘Aliste’ de Alcañices, en Zamora, junto con el Agrupamento de Escolas de Castro Daire llevan a cabo la iniciativa ‘Creando oportunidades transfronterizas’; el IES ‘Obispo Argüelles’ de Villablino, en León, y el Agrupamento de Escolas ‘Dr. Júlio Martins’ de Chaves promueven el proyecto ‘FLAVIACIANA NATURAL’; y el IES Ramos del Manzano de Vitigudino, Salamanca, y el Agrupamento de Escolas do Fundão han diseñado ‘El rincón de la Salud’.

Asimismo, el IES ‘Tierra’ de Ciudad Rodrigo, en Salamanca, y el Agrupamento de Escolas de Mirandela han implementado el proyecto ‘G+Astronomía’; la iniciativa ‘Hermanos del Duero’ la han llevado a cabo el IES ‘Juana I de Castilla’ de Tordesillas, en Valladolid, y el Agrupamento de Escolas de Miranda do Douro; el IES ‘Hermenegildo Martín Borro’ de Cebreros, en Ávila, y la Escola Secundária de Pinhel han diseñado una ‘Cooperativa estudiantil’; al igual que el IES ‘Bergidum Flavium’ de Cacabelos, en León, y la Escola Secundária ‘São Pedro’ de Vila Real que han creado la ‘Cooperativa Ibero-estudiantil’; el IES ‘Jorge Guillén’ de Villalón de Campos, en Valladolid, y el Agrupamento de Escolas de Trancoso están trabajando sobre los ‘Sabores tradicionales de Trancovilla’; y, finalmente, el IES ‘Arribes de Sayago’ de Bermillo de Sayago, en Zamora y la Escola Secundária ‘Viriato’ de Viseu se encuentran ‘Siguiendo los pasos de Viriato. De Sayago a Viseu’.

Cada grupo de alumnos participantes en el proyecto ha visitado desde febrero hasta mayo a su centro asociado con el fin de dar a conocer los logros alcanzados. La sesión final conjunta tendrá lugar en Trancoso, Portugal, del 13 al 15 de noviembre donde se expondrá el diseño, desarrollo y conclusiones de sus iniciativas.