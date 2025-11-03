Castilla y León es la región que más ajusta el precio de la vivienda frente al año pasado: un 7,77%

Según el informe mensual de precios de venta de pisos.com, la vivienda de segunda mano en Castilla y León en octubre de 2025 tuvo un precio medio de 1.239 euros por metro cuadrado. Esta cifra registró un ascenso del 0,36% frente al mes de septiembre, el tercero más intenso de España. Interanualmente, bajó un -7,77%, liderando los ajustes nacionales.

Castilla y León fue la tercera autonomía más barata del país, por detrás de Extremadura (845 €/m²) y Castilla-La Mancha (950 €/m²). En cuanto a la vivienda de segunda mano en España, en octubre de 2025 registró un precio medio de 2.418 euros por metro cuadrado, arrojando un ascenso mensual del 0,20%. De un año a otro, la cifra registrada marcó una subida del 3,30%.

La tensión se ha instalado en el mercado de la vivienda en venta en España. Los precios continúan subiendo con fuerza, la oferta es reducida y los compradores se encuentran en una posición cada vez más complicada para acceder a una propiedad. Esta escalada transmite el mensaje de que “hay que actuar rápido”, según Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, ya que “esperar significaría asumir condiciones menos favorables”.

Para el experto, esta sensación de urgencia, desvirtúa la operación: “Comprar una vivienda debería ser un proceso meditado, no un sprint”, admite el experto, añadiendo que, “en muchos casos los compradores anticipan que los precios seguirán subiendo, lo que crea un efecto de espiral”.

Aunque la oferta de vivienda disponible arroja ligeros aumentos en los últimos meses, es del todo insuficiente para equilibrar la presión alcista de la demanda. “En un país donde la vivienda en propiedad es el pilar del ahorro familiar, es importante facilitar la accesibilidad”, opina el portavoz del portal inmobiliario.

Zamora fue la segunda capital más barata de España

De un mes a otro, la provincia de Salamanca (0,86%) fue la segunda que más subió del país. Por otra parte, Zamora (-2,98%) fue la provincia que más cayó de España. Interanualmente, Burgos (1,22%) fue la que más creció de la región. Zamora (-16,34%) lideró los ajustes nacionales. La provincia castellanoleonesa más cara en octubre de 2025 fue Valladolid (1.519 €/m²), mientras que la más barata fue Zamora (814 €/m²), siendo la cuarta más económica de España.

En cuanto a las capitales castellanoleonesas, Soria (0,97%) fue la segunda que más se incrementó de la autonomía en el último mes. Ávila (-0,09%) fue la capital que más se ajustó de la autonomía. Frente al año pasado, Segovia (10,40%) fue la tercera capital española que más subió. Valladolid (-9,30%) fue la segunda capital española que más se rebajó. En el apartado de precios, Zamora (1.304 €/m²) fue la segunda más barata de España. Salamanca (2.219 €/m²) fue la más costosa de la autonomía.