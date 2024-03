Castillos a la venta en España, alguno con isla privada y otros a precio de ganga, para vivir como un rey

España es un país con siglos de historia forjada a sangre y fuego y con un legado sin igual que ha llegado hasta nuestros días en forma de castillos, palacios, casonas medievales, catedrales, iglesias, conventos o ermitas en pequeños pueblos y así hasta un largo etcétera de edificaciones e inmuebles, la gran mayoría muy bien conservados y que se están aprovechando para el turismo, otros no tanto, pero que pueden visitarse y contemplar su belleza y conocer su historia, y los menos en ruinas, aunque también estos tienen su encanto y no dejan indiferente a nadie que se acerque a ellos a conocer su pasado, en la mayor parte de los casos sorprendente y divulgativo.

Pero en estas líneas, LA RAZÓN quiere centrarse en algunos castillos que hay dispersos por la geografía española que se encuentran a la venta y que, según se mire, pueden incluso ser una ganga para personas o familias adineradas que quieran y puedan permitirse su compra y cumplir un sueño de vivir en una fortaleza medieval como lo hacían los reyes de la época, o bien para gente emprendedora que quiera aprovechar estas fortalezas para hacer negocio de la mano del turismo o la gastronomía.

Y es que vivir en un castillo tiene muchas ventajas, pero también inconvenientes, y no todo el mundo es capaza de hacer frente a estas complicaciones. Por ejemplo, por un lado tiene el glamour de que este tipo de construcciones suelen disponer de numerosas habitaciones y dormitorios, además de salones varios para todo tipo de eventos, cocina, biblioteca e incluso de capilla , por lo que al haber tantas estancias es necesario un orden y llevar a cabo una limpieza exhaustiva para que todo esté bien. Y no se hace en un día. , además del gasto económico que conlleva. Además, otro problema añadido es el tema de las reparaciones si algo se estropea y avería, ya que estas, como el lector puede imaginarse, no son fáciles al tratarse de una edificación con siglos de historia.

Si bien, la mayoría de los que ya viven en estas fortalezas no lo cambiarían por nada por su singularidad y, sobre todo, autenticidad, que es lo que suele compensarles respecto a los inconvenientes, que pesan menos que las bondades.

En esta información nos vamos a referir a cuatro castillos que se encuentran en venta y que ofrecen una vida medieval adaptada al siglo XXI con algunos cambios o reformas. Tres de los cuales se encuentran en tierras castellanas y leonesas, donde abundan este tipo de construcciones en las nueve provincias, e incluso uno de ellos ofrece al posible comprador la posibilidad de disponer incluso de una isla privada, por cuanto se halla ubicado junto a un pantano en el que se pueden disfrutar, además, de unas vistas más espectaculares si cabe y de la naturaleza en su pleno esplendor.

Castillo de Pedraza Diputación de Segovia Diputación de Segovia

1- Castillo de Pedraza (Segovia)

La localidad segoviana de Pedraza, uno de los municipios más bellos y visitados de España, que cuenta con una plaza mayor espectacular y con una gastronomía basada en el cordero lechal como plato estrella, puede presumir también de castillo. Una fortaleza con ocho siglos de historia, que se encuentra enclavada en lo alto de un cerro, y cuya historia está muy ligada a la familia Herrera, que lo adquirió en el siglo XV y llevó a cabo importantes reformas. Posteriormente, pasó a manos de la familia Velasco.

En el año 1926 el pintor Ignacio Zuloaga compró el castillo en un estado ruinoso y, tras arreglar una de sus torres, montó en ella su taller. Fueron sus herederos quienes rehabilitaron una segunda torre instalando en ella el Museo Ignacio Zuloaga, en él pueden contemplarse obras del artista así junto bodegones flamencos del s. XVII, un Cristo de El Greco e incluso un cuadro de Goya en el que retrata a la condesa de Baena.

Un castillo con encanto que se encuentra a la venta por parte de la prestigiosa inmobiliaria de lujo anglosajona Sotheby’s International Realty, que ha tasado esta fortaleza en 5 millones de euros.

Vista de la isla de El Burguillo con su castillo Efe La Razón

2- Castillo de la isla del Burguillo (El Barraco, Ávila

En la localidad abulense de El Barraco, pero cerca de El Tiemblo y Cebreros, y en medio del pantano de El Burguillo, se encuentra el Castillo de la Isla del Burguillo, que se ubica en un terreno amurallado de 10.000 metros cuadrados rodeado además de viñas, árboles frutales y pinos.

Un paraíso de la naturaleza situado también en la cuenca del río Alberche que separa las sierras de Gredos y de Guadarrama en el Sistema Central, donde reina el silencio y en el que la intimidad y privacidad está asegurada por cuanto es un espacio sin apenas pendiente mientras los viñedos y los árboles hacen que el castillo quede escondido y no sea visible desde la carretera.

Se trata de una fortaleza totalmente amurallada y cuenta con tres puertas de acceso a las playas y al embarcadero. Asimismo, dispone de 4 dormitorios y todas las estancias tienen calefacción y las zonas comunes disponen de chimenea de leña. Cuenta también con un gran pabellón de fiestas con barra de bar, también acondicionado para convertirse en cuatro dormitorios extra. Salón comedor con bar y cocina, recepción, grandes terrazas con espectaculares vistas 360º, garaje, almacén e incluso sala de máquinas. Un lugar ideal para la diversión, ya que sus playas y su entorno ofrecen posibilidades variadas de entretenimiento desde simplemente tomar el solo nadar hasta el esquí acuático, el piragüismo, el remo o la pesca, además del senderismo o el turismo ornitológico.

Un lugar mágico que se encuentra a la venta en la web de Idealista por el "módico" precio de 2,9 millones de euros. Una "ganga", teniendo en cuenta que hace menos de un año costaba casi cuatro millones, por lo que en este tiempo ha bajado un millón su precio, o lo que es lo mismo, un descuento del 26,5 por ciento. Una oportunidad inmejorable para adquirir una pieza de la historia española.

Inaugurado en 1913, el embalse del Burguillo desempeña papel crucial en el suministro de agua y en la generación de energía hidroeléctrica para la zona, y se ha convertido en un importante reclamo para el turismo.

La Isla existe como tal desde 1926, aunque las obras del embalse se iniciaron en 1913 durante el reinando Alfonso XIII. En su construcción intervinieron trabajadores alemanes, italianos y portugueses y para la confección del hormigón de la presa se molía la misma piedra de la zona. Se construyó con el fin de abastecer de electricidad a la vía férrea que unía Madrid con Ávila y Segovia.

La isla fue adquirida en 1979 a Eduardo Barreiros por Fernando Merino, que lo amuralló y arboló, además de construir un castillo y la dotó de los servicios de agua y electricidad .

Castillo de la Raya, en Soria Hispania Nostra La Razón

3- Castillo de La Raya (Monteagudo de las Vicarías, Soria)

En la provincia de Soria y en plena España que se vacía se encuentra el castillo de La Raya, ubicado en la localidad de Monteagudo de las Vicarías. Se trata de una fortaleza del siglo XV, de las denominadas de guarnición, aunque mantiene restos musulmanes en sus muros. Si bien, en su construcción dominó el gótico e incluso el protogótico. En un principio debió ser sólo una torre de vigilancia del valle del Jalón y la frontera castellano-aragonesa. La construye Alfonso VIII -el de las Navas-, como punto adelantado para vigilar el valle del Nágima -acceso a la Meseta- y el río Jalón y lo cede a su hombre de confianza, Martín González.

Se tiene noticia de la desposesión del propietario del castillo por el rey Pedro IV de Aragón, en el siglo XIV, por favorecer los intereses castellanos, donándolo a Gonzalo Fuerte. Durante los siglos XV y XVI sus dueños son familias de origen aragonés: Luna, Cobos, Sarmientos,… En 1452 el alcaide del castillo era Juan de Torres, regidor de Soria, según se informa desde la web Hispania Nostra, que tiene a esta fortaleza en su lista roja de patrimonio.

Consta de un alto recinto rectangular, con una torre del homenaje adosada a uno de los muros, torres en las dos esquinas del lienzo opuesto, que da a la pendiente y actualmente arruinadas, y cubos en el centro de los muros laterales. La torre del homenaje aunque caída en su mitad interior, la otra mitad se conserva en altura, pudiéndose observar almenas, mechinales y la puerta de acceso al cadalso. Frente a la torre, un foso artificial separa el castillo del resto del cerro, desde el que es fácil ver los castillos de Montuenga de Soria y Monteagudo de las Vicarías

De posesión privada, es menos lujoso que los anteriores por cuanto se encuentra en avanzado estado de ruina. Pero es otro de los castillos a la venta en nuestro país por tan solo 45.000 euros.

Panorámica del castillo de Maqueda, en Toledo Cultura Castilla-la Mancha La Razón

4- Castillo de Maqueda o de la Vela (Toledo)

Esta fortaleza data, al menos, del siglo X, ya que hay constancia que en el año 981 Almanzor aumentó una fortaleza preexistente. Tomado por el rey Alfonso VI, pasó a manos de Alfonso Yáñez en 1153, hasta que fue cedido a la Orden de Calatrava en 1157. En el siglo XV fue reedificado casi por completo, respetando únicamente la torre de los Palazuelos en la que se decía que se alojó la reina Isabel la Católica. En la actualidad es propiedad del Ministerio del Interior de España, albergando hasta hace poco un cuartel de la Guardia Civil. En marzo de 2013, el Estado Español sacó a subasta el edificio por un precio de salida de más de 3 millones de euros.

La planta del castillo es rectangular y ocupa dos niveles distintos de terreno. Sus muros alcanzan 3,5 metros de espesor y están protegidos por fosos en dos de sus lados y tres torres circulares en los ángulos al sur y mitad del lienzo este. Posteriormente se añadió una torre más. La puerta principal está orientada al norte, lleva el escudo del matrimonio Cárdenas y Enríquez, autores de su reconstrucción, y está protegida por un buen matacán de sillería y ladrillo, con una aspillera redonda y cruciforme.

5- Castillo de Los Velasco (Lezana de Mena, Burgos)

Esta imponente construcción, con su espectacular torre del homenaje, se remonta al siglo XIV. La fortaleza se encuentra en Valle de Mena, perteneciente a la localidad burgalesa de Lezana de Mena, y constituye un documento material esencial para comprender del proceso de feudalización que experimentan las aldeas de esta zona entre los siglos XIII y XV.

En los siglos centrales de la Edad Media se consolida una pequeña nobleza local a la que pertenecían linajes Meneses como los Ortiz, Vivanco, Vallejo, Gil y Angulo. Precisamente a estos últimos se vincula la construcción de esta torre en el siglo XIV, según se desprende de un documento fechado en 1397.

Pero el siglo XIV es un siglo especialmente convulso y en este tiempo destaca la familia de los Velasco que, desde 1369, gracias a las mercedes que obtiene de Enrique II, acaparará un amplio poder en todo el territorio del norte de Burgos. Aunque fue la rama menesa de este linaje la que se hará con la propiedad de la torre en el siglo XV, vinculándola a través de la institución del mayorazgo, a una serie de bienes que formaban parte del patrimonio de esta familia. Los nuevos titulares introducirán algunos cambios en la construcción como la realización de garitones que rematan los ángulos superiores del edificio.

El castillo de Velasco, también conocido como La torre de Lezana, tiene una superficie de medio millar de metros cuadrados repartidos en diferentes plantas. También se encuentra a la venta y se puede adquirir por un precio de 1.,5 millones de euros.