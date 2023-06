CCOO presenta una querella criminal contra Veganzones por calumnias e injurias para que desmienta las acusaciones de robo de los sindicatos

El secretario general de CCOO Castilla y León, Vicente Andrés, anunció hoy la presentación de una querella criminal en el Juzgado de Primera Instancia de Valladolid contra el consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, por calumnias e injurias continuadas durante el último año y medio, “desde el primer día en la Junta”. El objetivo es que desmienta y se retracte de todas las acusaciones vertidas contra los sindicatos, principalmente las de robo. El sindicato concreta este paso judicial en seis contenciosos administrativos.

“Si él sabe que un sindicato ha robado debería denunciar y no lo ha hecho”, expuso Andrés, quien vaticinó que si el consejero se disculpara antes del acto de conciliación, CCOO valorará si continúa con el proceso judicial o no, algo que de momento no parece cercano a la vista de las declaraciones realizadas esta misma mañana por Veganzones en León, donde aseguró que ha sido él quien ha sido “salvajemente atacado” por los sindicatos. “Esas declaraciones demuestran que este hombre está fuera de la realidad y tiene un problema de entendimiento de la sociedad en que vive. Trata de decir lo contrario”, comentó.

Por el momento, los abogados del sindicato han considerado que hay “posibilidades reales” de que pueda ser condenado. El sindicato también valoró la idea de hacerlo contra el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, que “alguna vez también lo ha hecho”, si bien los servicios jurídicos recomiendan hacerlo por el momento contra Veganzones por “todas las ocasiones en las que lo ha hecho”.

La querella, que recibió hoy el visto bueno del Consejo Autonómico de CCOO Castilla y León por unanimidad, se sustenta, apeló Andrés, a la “situación bastante grave”, incluso con “conflictos callejeros en los últimos días”, a causa de un Gobierno regional de “insumisión contra leyes y democracia”. “Campan a sus anchas en todo lo que hacen, que además lo hacen mal. Crean un clima como si el Gobierno estuviera en contra de los ciudadanos”, precisó el secretario autonómico de CCOO, quien tachó el ambiente de “bastante tóxico”, frente al “consenso y clima positivo de tiempos anteriores, donde se vivía en paz en una Comunidad donde la longevidad es mayor de Europa”. “Vox ha dado paso a todo lo contrario, un clima bélico y de permanente enfrentamiento”, sentenció.

“He sido salvaje y violentamente atacado”

No tardó la respuesta de Veganzones a la querella de CC OO y aseguró que “yo he sido salvaje y violentamente atacado verbalmente desde el primer día en que fui nombrado consejero”. El consejero quiso mantenerse al margen de la querella, pero puntualizó que él “siempre” se ha dirigido “con todo respeto” tanto a las organizaciones como a las personas en particular.