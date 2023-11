CCOO y UGT anuncian una gran movilización en Valladolid el día de la gala de los Goya contra las “políticas excluyentes de la extrema derecha”

Los sindicatos CCOO y UGT han programado cuatro movilizaciones los próximos meses contra el vicepresidente y el consejero de Industria, Empleo y Comercio de la Junta, Juan García-Gallardo y Mariano Veganzones, respectivamente, que culminarán el 10 de febrero en Valladolid, con una gran manifestación “contra las políticas excluyentes de la extrema derecha” en Castilla y León. Una protesta a la que invitarán a diferentes colectivos sociales con motivo de los dos años de gobierno PP-Vox en la Comunidad, que se celebrará durante la mañana del mismo día que la capital del Pisuerga albergará la gala de los Goya, con el objetivo de que “España sepa que hay una sociedad que rechaza las políticas excluyentes y que se nos escuche en el conjunto del país”, dijo el secretario general de CCOO, Vicente Andrés.

Su homólogo en UGT, Faustino Temprano, aclaró que la manifestación responde a los dos años de PP y Vox y “es verdad” que coincide con los Goya, lo que tendrá una “repercusión mediática” pero sin hacer coincidir las protestas con la gala, ya que serán por la mañana. “Ese día en Valladolid habrá medios de toda España y queremos que tenga repercusión mediática, pero para nada vamos a influir o contrarrestar los Goya por la tarde, porque es muy importante para Valladolid y para Castilla y León, igual que para nosotros la movilización”.

Temprano precisó que antes de esa protesta celebrarán concentraciones sindicales por toda la Comunidad, el día 24 de noviembre, con motivo de la celebración, el 25, del día de la eliminación de la violencia contra la mujer, contra García-Gallardo. Además, contra la política de Mariano Veganzones, habrá movilizaciones el 12 de diciembre, el defensa de los desempleados por el “desmantelamiento” del ECyL; el 20 de diciembre, frente a las Cortes, durante el último pleno del año, por los incumplimientos del Diálogo Social; y el 15 de enero, para exigir medidas de prevención frente a los riesgos laborales.

Andrés manifestó que la macromanifestación del 10 de febrero será de “confluencia” con todos los colectivos “objetivos diana de la extrema derecha”, sobre todo del mundo del trabajo, ya que “los sindicatos son su gran obsesión”. “Estaremos con todas nuestras estructuras”, dijo, para agregar que invitarán a asociaciones de mujeres, sobre cambio climático, espacios de libertad, LGTBi, memoria democrática, cultura e inmigrantes, contra los que “va de forma descarnada la extrema derecha”. “Hay que contestar esta política del odio de la extrema derecha y vamos a hacerlo en la calle”, dijo, para exigir de nuevo al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que dé un “paso definitivo y suelte amarras con esta gente, que lo único que hace es el mal para esta tierra”. “Que no espera un año más, esto no puede durar mucho tiempo”, aseveró.

Las protestas

El dirigente ugetista aclaró que la protesta del 24 de noviembre irá directamente contra García-Gallardo, por negar la violencia de contra las mujeres y en favor de incluir la perspectiva de género en todas las políticas para que “se logre la igualdad real y efectiva”. “Denunciamos la violencia que se ejerce sobre las mujeres y pedimos a la Junta políticas efectivas para la erradicación”, dijo, para incidir en que se trata de “un problema estructural y social”. “Hay que tener presente que en Castilla y León, hasta el 70 por ciento de las mujeres ha experimentado cualquier tipo de violencia”, dijo.

Asimismo, constató que las protestas sindicales de 12 de diciembre, en todas las capitales y las principales comarcas, se revelan contra Veganzones en defensa de los desempleados, porque sus políticas conllevan que Castilla y León sea “la única autonomías donde no existe orientación para el empleo, ha desaparecido toda la formación, y se está devolviendo dinero al Estado”.

Además, denunció que tras el anunció de Mañueco para reformar el ECyL, en el debate sobre el estado de la Comunidad, solo se les ha convocado a una reunión los días 24 y 25 de forma informal, donde se les indicó que les facilitarían el proyecto, pero no han vuelto “a tener noticias”. “Vemos que día a día los desempleados ya no se apuntan al EcyL, porque su principal labor de intermediación no se está produciendo. Los que se está produciendo es un desmantelamiento absoluto del servicio”. Aseveró que se iban a contratar trabajadores, y ni siquiera se ha aprobado el presupuesto por Hacienda.

Por lo que se refiere a la convocatoria del día 20 de diciembre, frente a las Cortes, en el último pleno del año, Temprano indicó que el objetivo es que la consejería de Vegazones asuma todos los incumplimientos que acumula de los compromisos del Diálogo Social. Recordó que se pactó con Mañueco una estrategia de empleo hasta 2024 que había que negociar año a año, y el consejero ha eliminado programas de forma unilateral. “Creemos que existe cabreo, hemos sido el conejillo de indias para otros acuerdos. Castilla y León es la única autonomía que desde le punto de vista laboral tiene la consejería de Empleo en manos de Vox, no como en el resto de autonomías y estamos pagando las consecuencia”, dijo.

Por último, el 15 de enero de 2024, los sindicatos saldrán a la calle en defensa de la salud laboral de los trabajadores, porque, denunció, con Mariano Veganzones, “los programas de prevención han desaparecido y somos la única autonomías que no tiene ninguno”. En este sentido, explicó que el Gobierno ha subvencionado estos programas que se deberían haber resuelto en septiembre, y se temen, que no estarán ejecutados a finales del año, y la Comunidad tendrá que devolver las partidas al Estado.