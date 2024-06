El Centro del Cáncer de Salamanca coordinará investigaciones sobre hígado y pulmón

El Centro de Investigación del Cáncer (CIC) de Salamanca coordinará dos proyectos de investigación, dotados con 18 millones de euros por parte de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), que buscan aumentar la supervivencia de pacientes de cánceres de hígado y pulmón.

El centro, dependiente de la Universidad de Salamanca (USAL), acogerá las investigaciones del proyecto 'ASPIRE-AECC', centrado en el cáncer de hígado y coordinado por el doctor Xosé Bustelo, director científico del CIC, y del proyecto 'SOSCLC-AECC', que se focaliza en el cáncer de pulmón de célula pequeña y en el que participará un equipo salmantino liderado por la investigadora del CIC, Sandra Blanco.

La financiación de ambos proyectos forma parte de la iniciativa 'Reto AECC 70% Supervivencia' con el que esta organización quiere alcanzar ese porcentaje de supervivencia al cáncer en el 2030 y situar al paciente en el centro de cualquier iniciativa para mejorar su acceso a los resultados de la investigación.

La presentación en el ámbito salmantino de los proyectos ha tenido lugar este viernes en el Centro de Investigación del Cáncer, con la presencia de los propios Bustelo y Blanco, que han desgranado la composición de los mismos, acompañados del delegado del vicerrector de Investigación de la Universidad de Salamanca, Óscar Lorenzo, y el presidente provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en Salamanca, Ángel Losada.

El proyecto 'SOSCLC-AECC' contará con una dotación de 10 millones de euros y un tiempo de desarrollo de 5 años, y tratará el cáncer de pulmón de célula pequeña formando redes biológicas y las terapias personalizadas.

Su objetivo, como ha explicado Sandra Blanco, es crear una red nacional e internacional para estudiar este tumor a nivel molecular y epidemiológico, desarrollar nuevos tratamientos y mejorar la tasa de supervivencia y la calidad de vida de los pacientes.

Para ello, realizarán un estudio epidemiológico de la distribución demográfica y geográfica de estos cánceres en España para averiguar cuáles son los factores de riesgo y caracterizarán molecularmente estos cánceres para saber por qué esas células tumorales crecen de esa manera, por la que se diseminan o evaden al sistema inmune.

El proyecto 'ASPIRE-AECC' se prolongará durante seis años, y está dotado con 8 millones de euros para buscar la mejora la supervivencia de los pacientes con cáncer de hígado combinando cirugía e inmunoterapia.

Además del mencionado Xosé Bustelo, será liderado por José María Llovet, del Hospital Clinic-IDIPAS de Barcelona.

Bustelo, en referencia con el trazado, ha expuesto que sus intenciones ponen el foco en evitar que los pacientes que se operan de este tipo de tumor, que suele reaparecer a los pocos años, sufran una recaída.

En este sentido, estudiarán la extensión de la inmunoterapia antes y después del operatorio y sus afecciones tanto para los tratados que sí respondan como para aquellos que no. Con esto partirán de una serie de parámetros que pueden advertir si un paciente tiene una probabilidad de responder y otra de no responder y separar a los pacientes que no responden y buscar una solución a esta condición.