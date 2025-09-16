Cinco lugares de Castilla y León en el "top ten" de los más fríos de España esta madrugada

Aunque las temperaturas de estos días son más cálidas y el calor está siendo protagonista nuevamente del final del verano, lo cierto es que ya se nota el frío por las noches en muchos puntos del país.

Castilla y León, además, ha ocupado esta madrugada cinco de los diez registros más fríos contabilizados en la jornada de hoy, 16 de septiembre, aunque sin llegar a temperaturas negativas.

La estación de la comarca zamorana de Sanabria (Robleda-Cervantes), con 2,1 grados, lidera la tabla, seguida por el Puerto de San Isidro y Villablino, ambos en León, con 2,3 y 2,6 grados, respectivamente.

Según la información publicada por la Agencia Estatal de Meteorología y recogida por Ical, los registros los completan Puerto del Pico (Ávila), en séptima posición, con 4,7 grados; y Vega de Espinareda (León), que cierra la tabla, con 5,9 grados.

Pese a elllo, Castilla y León afronta una semana marcada por una nueva subida destacada de temperaturas, con máximas de hasta 36 grados en algunos puntos de la comunidad que hará recordar al pasado mes de agosto, en plena canícula.

La comunidad estará en una situación anticiclónica “persistente”, con cielos poco nubosos y despejados, ausencia de precipitaciones y aumento progresivo de las temperaturas. Este fenómeno se agravará a partir del miércoles y en buena parte de la Meseta se alcanzará valores máximos de hasta 35 y 36 grados.

Se trata de un episodio que llegará hasta el próximo sábado, ya que habrá un cambio “brusco”, con bajada del termómetro de siete u ocho grados y alta probabilidad de tormentas y precipitaciones. En todo caso, la Aemet avisa que las temperaturas de 28 y 29 grados serán las habituales para la época. Con este episodio de altas temperaturas, el peligro de incendios forestales volverá a ser “muy alto” o “extremo”, por lo que se prevén avisos amarillos por calor a partir del miércoles.