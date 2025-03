Claman en Zamora y bajo la nieve contra las plantas de biogas

Más de medio millar de personas han desafiado la nieve con pequeños copos que ha caído y se han manifestado este domingo por el centro de Zamora para expresar su rechazo a los proyectos de instalación de plantas de biogás en la provincia, porque, en su opinión, servirán de atracción a proyectos de macrogranjas de porcino y generarán malos olores en los pueblos.

Convocados por la plataforma ciudadana 'Stop Biogás Zamora', los manifestantes recorrían el trayecto entre las plazas de Viriato y de La Marina con silbatos y pancartas con eslóganes de rechazo a ese tipo de instalaciones energéticas, que consideran también que supondrá más pérdida de población.

Los malos olores o el tráfico de camiones son otros de los inconvenientes de esas plantas que, según el portavoz de la plataforma convocante, Jerano Leal, "convertirán a esta provincia en un estercolero".

"No malos olores, no emisiones de gases perniciosos, no contaminación de acuíferos"; "Zamora despierta, la mierda está en la muerta"; "Zamora es mi casa, Zamora es mi causa"; "Zamora en pie"; "San Cebrián dice no al biogás"; o "Otra vez no en Sayago", eran algunos de los lemas que se veían en las numerosas pancartas que portaban los manifestantes, quienes han pedido a la provincia que se movilice frente a una "catástrofe que sería irreversible".