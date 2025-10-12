Compromiso con los ganaderos afectados por los incendios de verano

El Gobierno que preside Fernández Mañueco ha publicado el formulario de declaración responsable para que los ganaderos afectados por los grandes incendios puedan acceder a la ayuda para el suministro de alimento a su ganado como consecuencia de la pérdida de pastos, de acuerdo con la medida número 23 del Plan de Recuperación del Gobierno autonómico, según informan fuentes de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

Las solicitudes se podrán presentar hasta el 31de octubre por parte de titulares de explotaciones ganaderas de Castilla y León, con superficie de pastos declarada en la solicitud única de la PAC 2025 que haya resultado quemada en los grandes incendios forestales del verano, según los municipios incluidos como afectados en las órdenes de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

Para el cálculo de la ayuda se tendrá en cuenta el porcentaje de superficie de pasto quemada respecto a lo declarado en la PAC y el censo de animales rumiantes y/o équidos de la explotación del titular a fecha 1 de octubre de 2025.

Una vez registradas las declaraciones responsables, tras las comprobaciones correspondientes, la Junta procederá a la concesión de la ayuda de forma directa en Consejo de Gobierno, sin necesidad de que el beneficiario realice ningún trámite formal más, como compromiso de la Consejería con la simplificación administrativa.

Esta medida sustituye al suministro de urgencia de alimento que activó la Junta de Castilla y León el 14 de agosto y se ha mantenido hasta el 30 de septiembre.

En este periodo se ha atendido a 439 ganaderos con el suministro de 7,9 millones de kilos para casi 60.000 rumiantes y équidos. Además, se han facilitado 143 abrevaderos de agua y se ha facilitado alimento para 14.700 colmenas de 169 apicultores.

Formularios ya disponibles

Este formulario se suma a los modelos de declaración responsable ya disponibles para compensar las pérdidas de producción agrícola y ganadera, muerte de ganado o la pérdida de colmenas; para la reposición de cercados o vallados ganaderos y perimetrales dañados por los incendios, y para la reconstrucción de instalaciones dañadas.

Además, la Consejería también ha publicado un formulario para que los municipios afectados manifiesten su interés en la construcción de balsas destinadas al abastecimiento ganadero y el apoyo a la prevención y extinción de incendios.

Junto a todo ello, el Gobierno autonómico ha aprobado ayudas directas mínimas de 5.500 euros para 637 agricultores y ganaderos profesionales afectados lo que, sumado al servicio de urgencia de alimento establecido hasta el 30 de septiembre, ha supuesto destinar hasta el momento 5,47 millones de euros.