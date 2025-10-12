Zamora, referente en la alimentación ecológica

Gran acogida a la feria Hispanolusa de Productos Ecológicos Ecocultura, que ha ha cerrado sus puertas tras recibir cerca de 20.000 visitantes en las tres jornadas en las que se ha celebrado en el recinto ferial Ifeza de Zamora.

La organización de la feria, que corre a cargo de la Diputación de Zamora, ha hecho un balance positivo del evento, similar al de la pasada edición, donde la mayor parte de los expositores ha incrementado sus ventas.

La feria se consolida como la más importante del noroeste peninsular en el sector de la agricultura ecológica.

Entre las actividades incluidas en la feria ha figurado una paellada ecológica valenciana ofrecida este domingo por el Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana y elaborada por el cocinero e influyente Engi Ignat para setecientas personas que la han podido degustar gratuitamente.

A lo largo de los tres días de feria también han destacado por su alta demanda las catas dirigidas de productos como cavas, vermús, anchoas, aceitunas, aceites o panes, todos ellos con el sello ecológico.

Igualmente, los niños han sido protagonistas de talleres infantiles del "huerto ecológico" que se han llenado de participantes.