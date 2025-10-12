El PP de León advierte que la Ley de Movilidad de Sánchez deja abierta la puerta a la eliminación de paradas en los pueblos

El Partido Popular de León acusa al secretario provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón, de “engañar” a los leoneses cuando asegura que la nueva Ley de Movilidad Sostenible “garantiza todas las paradas y las líneas de autobús”.

Las diputadas leonesas ‘populares’ Ester Muñoz y Silvia Franco advierten de que este argumento esgrimido por Cendón es “falso”, tal y como recoge el artículo 49 de la nueva ley, por cuanto establece que “los servicios gestionados por el Estado comenzarán y finalizarán principalmente en capitales de provincia o poblaciones principales y que, como norma general, las paradas intermedias también se harán en estas localidades”.

“Es evidente que este planteamiento deja abierta la puerta a la reorganización o eliminación de paradas, especialmente en pueblos”, aseguran las diputadas leonesas, quienes resaltan que el PSOE de León “oculta y no está explicando con claridad” la ley por cuanto “perjudica a quienes dependen del autobús para trabajar, ir al médico o estudiar; a los vecinos de los pueblos que verán desaparecer o reducirse sus paradas; y a los autónomos y pymes que deberán asumir nuevas cargas administrativas que limitarán su capacidad para generar empleo”.

El Partido Popular presentó una enmienda a esta normativa, que se aprobó en el pleno del Congreso el pasado 8 de octubre, en la que se solicitaba que “se garantice por ley el mantenimiento de las paradas en las ubicaciones actuales”, algo que se rechazó por la Cámara.

Las diputadas leonesas insisten que mientras Cendón pierde el tiempo con ataques personales y promesas falsas, "los leoneses ven peligrar un derecho básico como el transporte público”.

E insisten en que “la defensa ciega y partidista" de una ley no garantiza el derecho universal al transporte.

Ambas dirigentes denuncian que la ley impone un modelo burocratizado y no asegura una financiación suficiente para mantener los servicios actuales, lo que demuestra la falta de compromiso del PSOE con los leoneses.