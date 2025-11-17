Convertir a Castilla y León en un plató de cine

Cnvertir a Castilla y León en un paltó de cine es uno de los objetivos que se ha marcado el Gobierno regional.

Y en ese reto, el Boletín Oficial de Castilla y León publica hoy una nueva convocatoria de ayudas de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte dirigidas a financiar la realización de cortometrajes de este 2025.

La convocatoria de este año ha contado con una dotación presupuestaria de 143.750 euros, lo que supone un incremento de un 15 por ciento respecto al pasado año.

Con esta línea de ayudas el departamento que dirige Gonzalo Santonja fomenta la producción del sector audiovisual de la comunidad, e impulsa las producciones de los jóvenes profesionales, apoyando de este modo el fortalecimiento del sector.

A esta convocatoria se han presentado un total de 24 solicitudes, resultando beneficiarios nueve solicitantes, repartidos en ocho beneficiarios en la categoría de cortometraje de ficción y uno en la de cortometraje de animación.

La Consejería reafirma así su apuesta por el sector de la cinematografía, como manifestación artística y creativa, pero también como herramienta para promover la lengua española, generar riqueza y para la promoción turística de Castilla y León, impulsando la realización de rodajes a través de la Castilla y León Film Commission.

Por otra parte, la Junta mantiene un compromiso especial con un formato como el cortometraje, que ha despegado con fuerza en los últimos años, incrementándose el número de producciones y su calidad artística y responde cada vez más. a la cultura y a la demanda audiovisuales de nuestro tiempo.

Esta promoción se lleva a cabo a través de QUERCUS, el catálogo de distribución y promoción de cortometrajes de Castilla y León. Este catálogo, con selección anual, se distribuye por los principales festivales y mercados cinematográficos nacionales e internacionales.