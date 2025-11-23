CSIF señala que uno de cada cinco trabajadores de la Administración del Estado conoce a una compañera víctima de violencia de género

CSIF alertó de que uno de cada cinco trabajadores de la Administración General del Estado (AGE) conoce en su entorno laboral al menos a una mujer víctima de violencia de género. Los datos, extraídos de una encuesta aleatoria realizada a 1.000 personas en distintos sectores de AGE en España, revelan una realidad que pone de manifiesto un flanco desatendido en la principal ‘empresa’ del país.

De ese dato cabe extraer que hay centenares de mujeres funcionarias y trabajadoras laborales en esa administración que viven una situación de violencia de género en silencio. Estos resultados deben ser un punto de inflexión para elaborar estudios en todas las administraciones, que sirvan como referente en la lucha contra la lacra social y laboral que es la violencia contra la mujer, y que evidenciará que son muchos miles las mujeres que la sufren.

La encuesta revela que más del 80 por ciento de los empleados de AGE desconocen en detalle o no tienen constancia de que exista un protocolo de actuación en su trabajo o de movilidad para víctimas de violencia de género. Esta cifra evidencia el déficit de formación, difusión y aplicación real de las medidas ya existentes, incluidas las del IV Plan de Igualdad acordado con CSIF.

En este sentido, y tal como consideran el 89 por ciento de las personas encuestadas, la Administración central debe reforzar la formación del personal para detectar y actuar ante posibles situaciones de violencia machista y poner freno así a este vacío existente en el ámbito laboral.

“Es evidente que hay carencias profundas, cuando solo el 18 por ciento de las personas encuestadas considera que son suficientes las medidas actuales de protección y apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito laboral”, consideró el sindicato independiente, que apuntó que “son necesarios protocolos y medidas más específicas para proteger y acompañar a las trabajadoras víctimas de violencia de género en el centro de trabajo”, como la movilidad, reserva de puesto, flexibilidad o apoyo psicológico, como así afirma el 66 por ciento de las personas consultadas en la encuesta de AGE, remarca CSIF.

Otro de los problemas que afectan a la mujer en el ámbito laboral, según el sindicato, es la brecha de género en las administraciones públicas, con las mujeres con un salario un 10 por ciento menor que los hombres. Por ello, acordó en el Plan de Igualdad que Función Pública audite los salarios para eliminar diferencias entre hombres y mujeres. La encuesta en AGE recoge que el 47 por ciento de las mujeres consideran que ser mujer les perjudica en su trabajo y promoción profesional, mientras que el 34 por ciento afirma lo contrario y el 19 por ciento de las respuestas son de hombres.

CSIF considera que las administraciones -central, autonómicas y provinciales- y las empresas privadas “no pueden mirar para otro lado” y deben tomar medidas urgentes, concretas y estructurales para atajar un problema que afecta directamente a los centros de trabajo, así como a la salud y conciliación de miles de trabajadoras.

El sindicato independiente insistió en la necesidad de crear la figura del delegado sindical especializado en igualdad y lucha contra la violencia de género como herramienta de prevención y gestión de la violencia machista, tanto en el ámbito público como en el privado. Este delegado estará formado para detectar casos, canalizar problemas y ofrecer ayuda y seguimiento a las empleadas afectadas.

La violencia de género en España constituye una “realidad inapelable, como lo demuestran las 38 mujeres que han sido asesinadas en lo que va de año”. “Este dato dramático evidencia la necesidad de un mayor compromiso de toda la sociedad, instituciones, partidos políticos y administraciones en esta lucha, reforzar la política de ‘tolerancia cero’ contra cualquier tipo de agresión”, comentó.

En el marco de la negociación colectiva iniciada recientemente con el Ministerio de Función Pública, CSIF negocia medidas que “afectan a la igualdad y no discriminación”, tales como publicar los planes de igualdad y los protocolos frente al acoso sexual y por razón de sexo; registro de planes de igualdad; impulsar medidas para garantizar la igualdad; corregir la brecha de género; e implantar protocolos de prevención y actuación frente al acoso sexual, por razón de sexo y frente a cualquier vulneración de la libertad sexual.

En este sentido, CSIF reclamó, de forma específica, la protección en el ámbito laboral a víctimas de violencia de género con la introducción de la figura del delegado especializado y la recuperación de las víctimas de violencia (no solo confidencialidad y protección). Además, apoya firmemente el impulso de medidas para garantizar entornos laborales inclusivos y seguros para las personas LGTBI+; y exige una dotación adecuada de personal especializado en los juzgados especializados en violencia de género para garantizar una tramitación ágil y efectiva de los procedimientos, evitando que las víctimas queden desprotegidas.