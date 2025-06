Declaran el agua de Ávila "no apta" para el consumo humano por exceso de manganeso

Los abulenses no podrán consumir agua potable hasta nueva orden, segúnha declarado el Servicio Territorial de Sanidad de la Junta de Castilla y León, como consecuencia de las roturas que se están produciendo en la red de abastecimiento.

Como medida preventiva, desde el Ayuntamiento de la capital amurallada se pide a la población que no empleen el agua del grifo para beber o elaborar alimentos.

En este sentido, explican que el manganeso es un parámetro indicador de la calidad del agua presente de manera habitual en la dieta humana, pero que, en exceso, puede ocasionar coloración y presencia de sedimentos en el agua de consumo, apuntan desde el Consistorio abulense.

Laa autoridad sanitaria competente ha calificado el agua como “no apta para el consumo", no debiéndose emplear el agua de la red pública para la bebida, comida y elaboración de alimentos”. Esta calificación se mantendrá hasta nuevo aviso. No obstante, sí puede emplearse sin restricciones para otros usos que no supongan su ingestión, tales como lavado de ropa, higiene personal o fregar platos.

El Ayuntamiento de Ávila y la empresa Aqualia, concesionaria de la gestión del ciclo integral del agua en la ciudad, junto con las autoridades sanitarias, “están estudiando" diferentes medidas para solventar la situación en el menor plazo de tiempo posible.

De forma paralela, el Consistorio que preside Jesús Manuel Sánchez Cabrera continúa realizando trabajos de reparación en la red de abastecimiento de agua de la ciudad. Los trabajos se están realizando en una de las tuberías principales de abastecimiento de la ciudad, que ha experimentado varias roturas en los últimos días en la conducción entre el embalse de Serones y la Estación de Tratamiento de Agua Potable.

La primera rotura tuvo lugar en el transcurso de las obras de ampliación del polígono industrial de Vicolozano. Esta circunstancia, unida a la antigüedad de parte de la red de suministro, provocó varias roturas sucesivas en las que los servicios municipales están trabajando.