Detienen a un hombre en Palencia por agredir a una mujer en su piso con un cuchillo y el vidrio de una botella

La Policía Nacional de Palencia ha detenido a un hombre de 35 años por agredir a una mujer, que se encuentra en el hospital con cuarenta cortes realizados con un cuchillo de pequeñas dimensiones y con el vidrio de una botella en un piso en Palencia.

Según los primeros indicios que maneja la Policía, la agresión no estaría relacionado con un caso de violencia machista ya que víctima y presunto agresor no tienen ningún tipo de relación previa, pero habían quedado para mantener relaciones sexuales.

Los hechos han ocurrido esta madrugada en el domicilio de la mujer en la Calle Mayor de Palencia, según informan desde la Policía Nacional.

Al parecer, sobre las cinco de la mañana, los vecinos han escuchado una pelea entre las dos personas, con gritos, forcejeos y golpes, y alarmados han avisado a la Policía.

Hasta el lugar se han desplazado varias patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local de Palencia que han tenido que derribar la puerta para acceder al domicilio.

En el interior se han encontrado a la mujer llena de sangre con numerosos cortes, en su mayoría superficiales, y con una cuerda rota alrededor del cuello.

La Policía ha procedido a la detención del hombre, que se ha resistido y ha herido a tres de los agentes intervinientes.

La mujer ha sido trasladada al hospital Río Carrión de Palencia para ser atendida de las heridas.

La Policía Nacional investiga las causas de la agresión pero por el momento descarta que se trate de un caso de violencia de genero.