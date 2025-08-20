La Diputación y la Cámara de Comercio renuevan su compromiso con el emprendimiento en la provincia

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, han renovado la colaboración dotada con 82.000 euros junto a Alberto Santamaría, presidente de la Cámara Oficial de Comercio de Soria, con el objetivo de dar continuidad al “Semillero de Proyectos” y reforzar los programas educativos de “Emprendimiento en los Ciclos de Formación Profesional” y “Emprendimiento en la Escuela”.

Esta mañana, el presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, y el presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Soria, Alberto Santamaría, se han reunido para realizar un balance de los programas que ambas instituciones desarrollan conjuntamente para impulsar el emprendimiento y favorecer la dinamización económica de la provincia.

Durante la reunión, se ha procedido a la firma del convenio de colaboración, dotado con 82.000 euros, que permitirá dar continuidad al servicio “Semillero de Proyectos” y reforzar los programas educativos “Emprendimiento en los Ciclos de Formación Profesional” y “Emprendimiento en la Escuela”, ya consolidados en el ámbito educativo y con una creciente aceptación año tras año.

El “Semillero de Proyectos” constituye una herramienta esencial para quienes desean iniciar una actividad empresarial en la provincia. Gracias a este servicio, se ofrece a los emprendedores un acompañamiento personalizado en la elaboración de planes de negocio, evaluando la viabilidad económica de cada iniciativa. Además, el programa incluye la impartición de talleres

formativos, diseñados para mejorar las competencias de los participantes y fortalecer sus capacidades a la hora de enfrentarse al mercado laboral.

Otro de los pilares del Semillero es la orientación en materia de subvenciones y líneas de financiación, manteniendo a los emprendedores informados de todas las convocatorias activas y facilitando el acceso a los recursos que ofrecen las distintas administraciones públicas.

El convenio también refuerza la apuesta por la educación emprendedora en la provincia. A través del programa “Emprendimiento en los Ciclos de Formación Profesional”, se busca motivar y orientar al alumnado de FP hacia el autoempleo, la innovación y la asunción de responsabilidades, fomentando tanto la iniciativa empresarial como la actitud intraemprendedora.

Por otro lado, el programa “Emprendimiento en la Escuela” se dirige a estudiantes de 5º y 6º de Educación Primaria, con el objetivo de acercar la cultura emprendedora desde edades tempranas. Los escolares trabajan en equipo para diseñar su propia idea empresarial, lo que les permite desarrollar habilidades de comunicación, creatividad y trabajo en grupo, además de vincular el aprendizaje al mundo real de la empresa y la economía.

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, ha puesto en valor la implicación constante de la Cámara de Comercio en la puesta en marcha de programas que contribuyen a generar oportunidades, fijar población y luchar contra la despoblación rural. En este sentido, Serrano subrayó la importancia de que estas iniciativas lleguen también a los centros educativos del medio rural, asegurando que cada rincón de la provincia pueda beneficiarse de estas herramientas de dinamización.

Por su parte, Santamaría ha destacado la labor conjunta entre instituciones como elemento clave para crear un ecosistema emprendedor sólido y sostenible en Soria, que permita consolidar empresas, generar empleo y ofrecer un futuro a los jóvenes que decidan desarrollar su carrera en la provincia.

Con la renovación de este convenio, Diputación y Cámara reafirman su compromiso con el desarrollo económico y social de Soria, consolidando programas que han demostrado su eficacia en los últimos años y que se enmarcan dentro del Plan Soria Conectada y Saludable 2021-2027.