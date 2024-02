La Diputación de Salamanca destina 1,4 millones a seis nuevas acciones de formación y empleo para 50 parados

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, anunció una inversión de 1,4 millones de euros para promover seis acciones de formación y empleo en la provincia en las que participarán un total de 50 desempleados, que darán comienzo el próximo 1 de abril.

En este sentido, señaló que esta iniciativa se lleva a cabo mediante la “colaboración interinstitucional” entre la Junta de Castilla y León, que aporta el 60 por ciento, la Diputación de Salamanca, que asume un 25, y los ayuntamientos beneficiarios, que aportan un cinco por ciento cada uno, debido a su “menor capacidad presupuestaria”, según matizó en mandatario provincial.

Los proyectos se desarrollarán en los municipios de Rágama, Juzbado, San Esteban de la Sierra, Montemayor del Río, Villagonzalo de Tormes y, como novedad, en la finca de Castro Enríquez de la Diputación. “Estas acciones conciben como nuevas oportunidades laborales y facilitan una formación que premedite integrarse en el mundo productivo”, comentó el presidente.

Las denominadas AFE tendrán una duración de entre ocho y 12 meses. Cuatro de los talleres estarán dirigidos a la formación en labores de albañilería, mientras que en el de Montemayor del Río se centrará en tareas vinculadas a la atención sociosanitaria para la atención de personas dependientes y en el caso de la acción en la finca de Castro Enríquez, se centrará en actividades auxiliares de ganadería.

“Estas acciones destacan por la formación que ofrecen a los alumnos, pero también son una oportunidad importante para los municipios donde se desarrollan, que no es un tema menor. Por eso los alcaldes lo demandan tanto. Estamos empeñados en ofrecer el máximo de oportunidades, y no perder un solo euro público, sea de Europa, del Estado o de la Autonomía, para facilitar las oportunidades de incorporación al mercado laboral y combatir ese desempleo no deseado”, resumió Iglesias.

El programa mixto de formación y empleo se configura como una “política activa de empleo”, que consiste en la realización de acciones en alternancia de formación y empleo para mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas participantes y que, en este caso, contará con la labora de una docena de docentes, informa Ical.

Los destinatarios del programa son desempleados inscritos como demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León y las personas participantes son contratadas con retribuciones del cien por cien del Salario Mínimo Interprofesional. “Estamos empeñados en ofrecer las máximas garantías y oportunidades a los municipios, en colaboración con los ayuntamientos, y si por algo nos caracterizamos es por que el empleo, para nosotros, es fundamental”, concluyó el presidente.