La Diputación de Zamora impulsa la II edición de "Cocinando con castañas" para promocionar el producto estrella del otoño
Se celebrará del 24 de noviembre al 2 de noviembre con 18 establecimientos de la provincia
La Diputación de Zamora, dentro del Programa de Fomento de la Castañicultura de la provincia y en el marco de la Mesa del Castaño, pone en marcha la II Edición del concurso gastronómico “Cocinando con Castañas 2025”, una iniciativa que pretende promover el uso de este producto autóctono en la gastronomía provincial y apoyar el desarrollo rural en las zonas productoras.
El certamen se celebrará del 24 de octubre al 2 de noviembre y contará con la participación de 18 establecimientos hosteleros de toda la provincia, que ofrecerán tapas, menús y postres elaborados con castañas como ingrediente protagonista.
La provincia de Zamora cuenta con unas 12.000 hectáreas de castaño, localizadas principalmente en la zona noroeste, con especial presencia en la comarca de Sanabria, aunque también destacan los sotos de Aliste, Tábara y La Carballeda. Este recurso natural constituye un importante motor económico y cultural para el medio rural, ligado tanto al aprovechamiento del fruto como al mantenimiento del paisaje y de las tradiciones populares.
A través de esta actividad, la Diputación pretende impulsar el turismo gastronómico, favorecer el consumo de productos locales y generar riqueza en el territorio, fomentando la transformación y comercialización de la castaña como un elemento clave en la diversificación de la economía rural.
El evento se organiza en colaboración con la Asociación de Hosteleros de Zamora (AZEHOS), aunque el concurso está abierto a todos los establecimientos hosteleros de la provincia, estén o no asociados.
El diputado de Agricultura y Ganadería, José Ángel Ruiz Rodríguez, destaca que “la castaña es un símbolo de identidad de nuestras comarcas del noroeste y un recurso con gran potencial gastronómico, turístico y económico. Con iniciativas como ésta queremos dar visibilidad al trabajo de quienes apuestan por transformar este producto y mantener vivas las tradiciones rurales”.
Condiciones de participación
Cada participante elaborará un menú, tapa o postre que contenga castañas entre sus ingredientes, en cualquier formato.
El producto deberá ofrecerse durante todo el periodo del evento, desde el 24 de octubre al 2 de noviembre, en el horario que determine el establecimiento.
Un jurado de expertos valorará los menús, tapas o postres según los criterios de: Presentación, Originalidad, Sabor y modo de elaboración.
Se otorgarán 3 galardones a los establecimientos con mayor puntuación, teniendo en cuenta: Esfuerzo del establecimiento, Presentación (Servicio y Calidad), Fase Gustativa (Textura y Sabor), Relación Calidad/Precio y Originalidad.
Establecimientos participantes en “Cocinando con Castañas 2025”
Restaurante La Cartería – Puebla de Sanabria
Parador de Puebla de Sanabria – Puebla de Sanabria
Restaurante El Rincón de Sanabria – El Puente de Sanabria
Restaurante El Molino del Botero – Galende
Bar La Rúa – Lubián
Restaurante El Roble – Requejo
Mesón El Candil – Asturianos
Restaurante La Abuela – Trefacio
Restaurante Los Castaños – Hermisende
Restaurante La Posada de Aliste – Trabazos
Mesón El Castro – Carbajales de Alba
Restaurante La Encomienda – Mombuey
Bar Restaurante Las Encinas – Ferreras de Arriba
Restaurante La Cabaña – Tábara
Restaurante Los Cazadores – Riofrío de Aliste
Restaurante El Ermitaño – Benavente
Restaurante El Portón – Zamora
Restaurante La Oronja – Zamora
