La Diputación de Zamora impulsa la II edición de "Cocinando con castañas" para promocionar el producto estrella del otoño

La Diputación de Zamora, dentro del Programa de Fomento de la Castañicultura de la provincia y en el marco de la Mesa del Castaño, pone en marcha la II Edición del concurso gastronómico “Cocinando con Castañas 2025”, una iniciativa que pretende promover el uso de este producto autóctono en la gastronomía provincial y apoyar el desarrollo rural en las zonas productoras.

El certamen se celebrará del 24 de octubre al 2 de noviembre y contará con la participación de 18 establecimientos hosteleros de toda la provincia, que ofrecerán tapas, menús y postres elaborados con castañas como ingrediente protagonista.

La provincia de Zamora cuenta con unas 12.000 hectáreas de castaño, localizadas principalmente en la zona noroeste, con especial presencia en la comarca de Sanabria, aunque también destacan los sotos de Aliste, Tábara y La Carballeda. Este recurso natural constituye un importante motor económico y cultural para el medio rural, ligado tanto al aprovechamiento del fruto como al mantenimiento del paisaje y de las tradiciones populares.

A través de esta actividad, la Diputación pretende impulsar el turismo gastronómico, favorecer el consumo de productos locales y generar riqueza en el territorio, fomentando la transformación y comercialización de la castaña como un elemento clave en la diversificación de la economía rural.

El evento se organiza en colaboración con la Asociación de Hosteleros de Zamora (AZEHOS), aunque el concurso está abierto a todos los establecimientos hosteleros de la provincia, estén o no asociados.

El diputado de Agricultura y Ganadería, José Ángel Ruiz Rodríguez, destaca que “la castaña es un símbolo de identidad de nuestras comarcas del noroeste y un recurso con gran potencial gastronómico, turístico y económico. Con iniciativas como ésta queremos dar visibilidad al trabajo de quienes apuestan por transformar este producto y mantener vivas las tradiciones rurales”.

Condiciones de participación

Cada participante elaborará un menú, tapa o postre que contenga castañas entre sus ingredientes, en cualquier formato.

El producto deberá ofrecerse durante todo el periodo del evento, desde el 24 de octubre al 2 de noviembre, en el horario que determine el establecimiento.

Un jurado de expertos valorará los menús, tapas o postres según los criterios de: Presentación, Originalidad, Sabor y modo de elaboración.

Se otorgarán 3 galardones a los establecimientos con mayor puntuación, teniendo en cuenta: Esfuerzo del establecimiento, Presentación (Servicio y Calidad), Fase Gustativa (Textura y Sabor), Relación Calidad/Precio y Originalidad.

Establecimientos participantes en “Cocinando con Castañas 2025”

Restaurante La Cartería – Puebla de Sanabria

Parador de Puebla de Sanabria – Puebla de Sanabria

Restaurante El Rincón de Sanabria – El Puente de Sanabria

Restaurante El Molino del Botero – Galende

Bar La Rúa – Lubián

Restaurante El Roble – Requejo

Mesón El Candil – Asturianos

Restaurante La Abuela – Trefacio

Restaurante Los Castaños – Hermisende

Restaurante La Posada de Aliste – Trabazos

Mesón El Castro – Carbajales de Alba

Restaurante La Encomienda – Mombuey

Bar Restaurante Las Encinas – Ferreras de Arriba

Restaurante La Cabaña – Tábara

Restaurante Los Cazadores – Riofrío de Aliste

Restaurante El Ermitaño – Benavente

Restaurante El Portón – Zamora

Restaurante La Oronja – Zamora