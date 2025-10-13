El escaparate de la innovación de la industria alimentaria de Castilla y León

La Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León, Vitartis, presentará este jueves próximo el sexto número de su colección editorial ‘Alimentos del futuro’, que tiene como objetivo divulgar el "alto compromiso" del sector con la innovación mediante la explicación de casos prácticos y actuales.

Editada por Vitartis con la colaboración de Cajamar, cuenta con un total de 152 páginas de las que más de cien se dedican a proyectos innovadores que llevan a cabo los socios, el 82 por ciento del total de temas de la publicación.

El presidente de Vitartis, Santiago Miguel, destaca la importancia del compromiso innovador de la industria alimentaria para el desarrollo de Castilla y León.

"La estructura de nuestro tejido productivo es capilar y ello favorece su histórico asentamiento en zonas aparentemente poco propicias, como es el medio rural”, asegura Miguel, mientras añade que el 45 por ciento de las industrias alimentarias de Castilla y León se encuentran en municipios de menos de 2.000 habitantes. O lo que es lo mismo, más de 1.200 compañías y unas 19.000 personas ocupadas.

Análisis de los expertos

Colaboran en esta edición once expertos de reconocido prestigio, que analizan la situación y los retos de la industria alimentaria en distintos ámbitos: desde los desafíos que suponen la innovación y la sostenibilidad hasta la taxonomía como herramienta estratégica.

Se trata de Fernando Martínez (director general de Eypasa), Rosario Pedrosa (gerente del Área de Estrategia Comercial y Marketing de AECOC), César Valencoso (Consumer Insight Consulting director Worldpanel), Arturo Merayo (director de Cícero Comunicación), Miguel Ángel López Mateo (socio codirector del área de Alimentación de Garrigues), Germán Sanchis (director general de Sciling), Jaime Martín (socio fundador & CEO de Lantern), Ricardo García (director de Desarrollo Agroalimentario en Grupo Cajamar y director de Cajamar Innova), María Naranjo (directora de la industria agroalimentaria en Icex) y Andrés Ferrer (CEO y cofundador de Omawa Huella Ecológica).

Cierra la edición la ‘firma invitada’ habitual en toda la colección, que en este número ha escrito el periodista César Lumbreras, director del programa ‘Agropopular’ en Cope.

Ecosistema de innovación

El capítulo más extenso de la edición se dedica al relato de un total de 63 casos de innovación, que han llevado a cabo 48 socios de Vitartis en sus respectivas organizaciones: 42 empresas, cuatro centros tecnológicos y dos universidades.

“Un verdadero escaparate de innovación, fiel reflejo del espíritu que explica la existencia de nuestra Asociación, porque quiero recordar que el fomento de la innovación es la razón de ser de Vitartis”, apunta Santiago Miguel.

Se trata de proyectos innovadores, situados muchos de ellos en el nuevo universo de la IA, que formulan propuestas vinculadas a la biotecnología, nuevas aplicaciones tecnológicas o nuevas investigaciones científicas en productos.

"En su conjunto constituyen el ecosistema de innovación abierta y colaborativa que promueve Vitartis en Castilla y León”, afirma el presidente del clúster agroalimentario.

Tras la apertura tendrá lugar una mesa redonda en torno al tema Innovación 360º, que moderará la directora de Vitartis, Cristina Ramírez.

En ella participarán tres de los expertos que han colaborado en este número: Rosario Pedrosa, Ricardo García y Germán Sanchís.

La intervención del presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde, pondrá punto y final a este acto que conducirá Cristina Carro, directora y presentadora del programa de CyLTv ‘Surcos Castilla y León’.