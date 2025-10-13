Global Exchange continúa su expansión en Oriente Medio

La multinacional Global Exchange, empresa española líder mundial en cambio de divisa en aeropuertos internacionales, ha inaugurado su primera oficina en el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad, uno de los principales hubs aéreos de Oriente Medio.

Con esta implantación, Arabia Saudí se convierte en el país número 31en el que opera la compañía y el Aeropuerto de Riad en el número 88 de su red en todo el mundo. La empresa española consolida su liderazgo global y la apuesta del grupo por esta región, epicentro del crecimiento turístico y la actividad empresarial internacional en la zona.

De hecho, el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, que en 2024 superó los 37 millones de pasajeros, es un enclave estratégico, especialmente tras el anuncio de los ambiciosos planes del país para el sector turístico, comercial, tecnológico y financiero dentro de la iniciativa Saudi Vision 2030, un plan de medidas estatales pensadas para reducir la dependencia del petróleo y diversificar la economía del país árabe.

La entrada en Arabia Saudí supone un paso más en su expansión en Oriente Medio, donde la compañía ya opera con éxito en Turquía, Jordania y Baréin.

En total, Global Exchange gestiona 58 oficinas ubicadas en estos países: cuarenta y seis en el Aeropuerto de Estambul donde comenzó a operar en el año 2019, seis en el Aeropuerto Internacional de la Reina Alía (Amán), donde está presente desde 2014, seis en el Aeropuerto Internacional de Baréin, uno de los aeropuertos más modernos de la región, donde opera desde 2021.

Isidoro J. Alanís, Presidente y CEO de Global Exchange destaca el compromiso de la multinacional con la demanda de cambio de divisas de los millones de turistas que transitan por Oriente Medio cada año: “Nuestra implantación en Arabia Saudí representa un avance más en nuestra estrategia de crecimiento en Oriente Medio, una región con un enorme dinamismo turístico y económico donde pretendemos atender a un número cada vez mayor de pasajeros internacionales”.

Crecimiento constante

Este movimiento en Oriente Medio se produce en un momento de fuerte impulso internacional para Global Exchange, semanas después de alcanzar el liderazgo mundial del sector, por presencia en países y aperturas en aeropuertos internacionales.

En este sentido, solo en seis meses, el grupo ha conseguido durante 2025 sumar a su red mundial presencia en seis nuevos países (Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Rumanía, Japón y Arabia Saudí) con la apertura de 24 nuevas oficinas. De esta manera, se ha convertido en el número uno no solo por la cifra de países donde está presente, 31, sino también por los aeropuertos internacionales en los que opera, que ya son 88 en todo el mundo.

El crecimiento de Global Exchange se reafirma además con su reciente adjudicación del servicio de cambio de divisa en el Aeropuerto de Heathrow (Londres), el de mayor volumen de tráfico de pasajeros de Europa y uno de los principales hubs aéreos de todo el mundo. Donde a partir de enero de 2026, Global Exchange gestionará 23 oficinas, 98 cajeros automáticos y más de 40 dispensadores de cambio automático de efectivo a efectivo, con un equipo de más de 180 profesionales, consolidando así su posición de líder