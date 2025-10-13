Castilla y León avanza en el desarrollo del hidrogeno verde

Poco a poco, sin prisa pero sin pausa, Castilla y León sigue avanzando en su apuesta por el hidrógeno verde como energía limpia y sostenible por su diversidad de aplicación, sobre todo para potenciar la industria regional.

Así, a través de la Fundación Cartif y en el marco del proyecto europeo Hyperion para la elaboración de la Estrategia del hidrógeno en Castilla y León 2030, la Junta mantiene firme su hoja de ruta para impulsar el desarrollo del hidrogeno verde e la región.

Objetivo: aprovechar al máximo el potencial del hidrógeno verde de la Comunidad.

La estrategia contempla la creación de conocimiento, el desarrollo de sus aplicaciones y la capacitación del capital humano, y pretende impulsar una economía del hidrógeno que permita desarrollar y potenciar el tejido industrial así como consolidar a Castilla y León como referente europeo en producción, distribución, almacenamiento y consumo de esta fuente de energía.

El diagnóstico del contexto internacional, nacional y regional del hidrógeno renovable; la identificación de cadenas de valor emergentes, y capacidades industriales, tecnológicas y logísticas de Castilla y León dentro del sector, son algunas de las cuestiones a las que esta estrategia debe dar respuesta.

Asimismo, tiene que contener el diseño de una hoja de ruta y gobernanza para la implementación de la estrategia; la definición de las líneas de actuación prioritarias, ejes estratégicos y medidas en las áreas de producción, infraestructuras, mercado, y normativa.

Junto a esto, debe contamplar el análisis de actores clave y ecosistema relacionado con el hidrógeno en la Comunidad, las prioridades en materia de inversiones y sectores tractores, así como la integración de buenas prácticas europeas, especialmente las identificadas en el proyecto Hyperion.

La estrategia está en línea con la aprobación y publicación de los documentos “A Hydrogen Strategy for a Climate Neutral Europe” de la Unión Europea y la “Hoja de Ruta del Hidrógeno: una apuesta por el hidrógeno renovable” en el ámbito nacional, se busca el desarrollo de la industria y de la cadena de valor del hidrógeno.

Así mismo esta estrategia contemplará proyectos en marcha, como el Valle del Hidrógeno de Castilla y León -CyLH2Valley-, presentado el pasado mes de marzo con una inversión prevista de hasta 380 millones de euros, con ayudas europeas incluidas, y un periodo de ejecución de 60 meses trata de convertir a Castilla y León en el principal ecosistema integrado de hidrógeno verde, y en motor de transformación energética e industrial.

La estrategia se financia a través del proyecto europeo Hyperion cofinanciado por el Programa Interreg Europe. Se trata de una iniciativa promovida desde Italia por la Agencia de Desarrollo Empolese Valdelsa, y tiene entre sus socios entidades del sector público y privado de varios países europeos como España (del que forma parte la Junta de Castilla y León como socio activo), Finlandia, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Polonia y Rumania.