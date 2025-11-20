El reciclaje aún tiene muchos mitos. Y para eliminarlos todos una ciudad va a contar con el primer contenedor transparente para residuos de envases de vidrio de España. Esa capital será Valladolid, y el contenedor va a estar instalado en la Plaza de Portugalete hasta el 26 de noviembre. El objetivo es mostrar que el reciclaje de envases de vidrio es un proceso transparente.

El concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado, e Ignacio Godino, representante de Ecovidrio, presentaron esta acción, con la que los ciudadanos podrán contrastar el tipo de residuos que se deposita en dicho contenedor, que se recogen de manera selectiva en el municipio, al igual que otras siete fracciones más. Cada una de ellas son recogidas de manera separada para su reciclado, de ahí la importancia de hacer una selección en origen, desde el hogar, aportando los residuos en el contenedor adecuado para poder garantizar su proceso de reciclado.

Por primera vez, la cubierta lateral del contenedor se ha sustituido por una cubierta de metacrilato que deja ver el interior, demostrando que el reciclaje de envases de vidrio es totalmente transparente y que dentro del contenedor solo hay vidrio. Con esta iniciativa, Ecovidrio y el Ayuntamiento de Valladolid quieren “desmentir las falsas creencias que aún existen alrededor del reciclaje de residuos de envases vidrio y demostrar que el vidrio tiene infinitas vidas y que cada envase que los ciudadanos y hosteleros depositan en los contenedores se convierte en un nuevo envase con las mismas características”.

A pesar de que el hábito del reciclaje de envases de vidrio está muy consolidado, “todavía circulan falsos mitos en torno al reciclaje que con esta campaña se pretenden derribar, trasladando el mensaje claro de que durante la recogida de residuos estos no se mezclan, sino que se recogen de manera separada”.

Así en Valladolid se recoge un total de ocho fracciones en contenedor (vidrio, orgánico, papel y cartón, aceite de cocina, textil, envases, pilas y resto), además de operar un servicio de recogida de enseres a domicilio y de contar con un total de cinco puntos limpios fijos, dos puntos limpios móviles y siete minipuntos, donde se recogen otras fracciones.

En 2024, la recogida selectiva de envases de vidrio en Castilla y León alcanzó las 49.747 toneladas. En concreto, cada castellano y leonés depositó 20,8 kilos de envases de vidrio, el equivalente a 71 envases de vidrio por persona, en los 20.700 contenedores verdes que hay instalados en la región. Una cifra superior a la media nacional (19,1 kilos por habitante o 65 envases por persona).