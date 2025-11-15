Fernández Carriedo llama a la reflexión para sacar adelante los Presupuestos

Punto final a la ronda de contactos entre la Junta y los grupos de la oposición en las Cortes con el fin de tender puentes comunes para sacar adelante los Presupuestos Generales de Castilla y León para 2026. Tras el último encuentro del consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, esta vez con Vox, invitaba a una profunda «reflexión» a todos los partidos políticos para sacar adelante unas cuentas que considera muy beneficiosas para los castellanos y leoneses.

Tras más de dos horas de reunión, el portavoz y el viceportavoz de Vox en las Cortes, David Hierro y Carlos Menéndez, indicaron que darán de «plazo» al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, hasta el mediodía del próximo lunes, para que haga «una declaración pública» diciendo que acepta las medidas planteadas, como el replanteamiento de las ayudas a sindicatos y destinar los fondos destinados a la cooperación internacional para «la población de Castilla y León en riesgo de pobreza».

Desde Vox han señalado que Carriedo les reconoció como «socio preferente», ante lo cual el consejero señaló que «en este legislatura» se identifican con los 32 ejes sobre los que se sustentó el acuerdo de Gobierno sellado con Vox en 2022.

Carriedo ha calificado la reunión como «cordial» y sobre la petición de comparecencia pública, el también portavoz de la Junta ha reiterado que el Ejecutivo «va a hacer todo lo posible por impulsar el proyecto de presupuestos» y ha puesto la responsabilidad en los grupos parlamentarios, a los que ha pedido «que reflexionen más allá del calendario electoral y con altura de miras para tomar la decisión».

Al ser preguntado por las medidas que reclama Vox en materias como las subvenciones de las ONG que atienden a personas migrantes, Carriedo ha afirmado que siempre ha defendido la inmigración legal, la solución de los problemas en origen, el control de las fronteras y la lucha contra las mafias ilegales.

«Es la mejor forma también de abordar un reto como el que tenemos en nuestra comunidad autónoma en torno a este desafío, que también es una oportunidad en la medida en que ya hay 104.000 personas nacidas fuera de España y que están afiliadas a la Seguridad Social en Castilla y León, que contribuyen con sus impuestos y con sus cotizaciones», ha reflexionado el consejero portavoz.

Ya, por último, ha hecho balance de la utilidad de las nueve horas de reuniones con los grupos parlamentarios desde el pasado viernes, - la de este sábado era la última - y ha subrayado que en ellas ha podido poner de manifiesto que «la importancia de un buen presupuesto», además de afirmar que ha tendido la mano a los grupos y «tienen las puertas abiertas de la consejería para, si es necesario, seguir avanzando en los próximos días».

Semana clave

Arranca este lunes una semana clave para saber si los Presupuestos de Castilla y León para 2026 tienen recorrido. El lunes, Mesa de las Cortes donde analizarán las enmiendas a la totalidad. Un día después, el martes se ordenará el pleno del jueves. Una sesión monográfica donde Carlos Fernández Carriedo hará un último intento por sumar apoyos. Seguidamente, se debatirán las enmiendas a la totalidad, con turnos a favor de los proponentes y en contra del PP. Y si hay mayoría, el presupuesto será devuelto a la Junta y finalizará su tramitación en las Cortes.