Estos son los 14 "Centros Educativos Sostenibles" de Castilla y León

L os consejeros de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y de Educación han entregado esta mañana en el PRAE los reconocimientos correspondientes a la convocatoria 2024-2025 relativa al sello ambiental "Centro Educativo Sostenible".

También han renovado el sello a 11 de los que lo obtuvieron en 2021, pues la duración de este reconocimiento es de 4 años, transcurridos los cuales hay que renovar o no de conformidad con el trabajo realizado en ese tiempo. Así, con las distinciones entregadas hoy, Castilla y León cuenta ya con 120 centros docentes en los que la educación ambiental supone un aspecto fundamental.

En este sentido, Suárez-Quiñones ha explicado que “este sello no es un reconocimiento fijo, si no que conlleva un compromiso medioambiental y cada cuatro años se evalúa. Por tercera vez, este año se ha realizado la evaluación de los premios dados el año 2021, y once han renovado esa evaluación y han mantenido ese sello medioambiental.”

La titular de Educación ha subrayado que “estos centros, sus docentes y sus comunidades educativas están mostrando que la sostenibilidad puede ser una experiencia real, transversal, compartida… Una experiencia que se vive en el aula, en el patio y en cada pequeño gesto cotidiano porque cuidar el planeta empieza por entenderlo y respetarlo. Gracias por educar con espíritu verde”.

En definitiva, el sello ‘Centro Educativo Sostenible’ es una de las actuaciones de colaboración más significativas entre las consejerías de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y de Educación, cuya acción conjunta tiene numerosos exponentes como:

Para dar la máxima difusión de los centros reconocidos, se ha realizado la publicación Guía de Buenas Prácticas para la Sostenibilidad en Centros Educativos, donde se incluyen experiencias de los centros reconocidos en las dos primeras convocatorias. Se trata de una publicación digital, que se encuentra disponible en la página web medioambiente.jcyl.es

Con el objeto de ofrecer un apoyo personalizado a los docentes de los centros educativos, se ha llevado a cabo durante los tres últimos cursos, el Programa MOAI, de apoyo y seguimiento para la implantación del sello ambiental 'Centro Educativo Sostenible'. Tiene por objeto la formación y asesoramiento activo de los docentes, tanto de los centros reconocidos como de los centros interesados en la obtención de dicho reconocimiento, que así lo soliciten. En la primera edición participaron 65 centros, 58 en la segunda, 75 en la tercera, y culminando con 75 centros en la cuarta.

Actuaciones en marcha en relación con el sello ambiental

La Junta de Castilla y León continúa trabajando para acercar la educación ambiental a las aulas de la Comunidad. De esta manera, se va a facilitar a los centros acreditados y a los que renuevan su acreditación una visita guiada a un espacio natural, organizado por la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León. Se van a iniciar los contactos con los centros educativos que han sido reconocidos con el sello ambiental para:

En total han sido 14 los centros reconocidos, de un total de 31 proyectos presentados. Los premiados son los siguientes: