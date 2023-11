Fallece, a los 44 años, Luciano Huerga, alcalde de Benavente (Zamora) entre 2015 y 2023

El portavoz del Partido Socialista en la Diputación de Zamora y exalcalde de Benavente (Zamora), Luciano Huerga Valbuena, falleció hoy, a los 44 años, en el Hospital Virgen de la Concha, en la capital zamorana.

Luciano Huerga fue alcalde de Benavente desde 2015 hasta 2023 y, en la actualidad, era concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Benavente.

El Ayuntamiento de Benavente emitió un comunicado en el que expresaba sus condolencias a familiares y personas allegadas al conocido político, además de lamentar profundamente la noticia y de decretar tres días de luto oficial. Las banderas lucen a media asta en el edificio consistorial.

Diputación de Zamora

En la misma línea, la Diputación de Zamora decretó tres días de luto oficial por el fallecimiento, hoy, a los 44 años, del portavoz del PSOE en la Institución provincial y exalcalde de Benavente (Zamora), Luciano Huerga Valbuena.

Las banderas de los edificios administrativos de la Diputación ondearán a media durante este estos tres días de luto.

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, en representación de toda la Corporación provincial, transmitió “el más sentido pésame” a toda su familia, amigos y allegados “por tan triste pérdida”.

El secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, en su perfil de la red social “X” señaló que “la vida es injusta casi siempre. Pero hay días en los que uno no quisiera ni levantarse. Luciano, amigo, no has podido superarlo. Tú, que podías con todo. Una gran persona, un socialista que amaba Benavente, su mejor alcalde. Le echaremos de menos”.

Además, el Partido Socialista de Zamora expresó su “dolor, consternación y pesar” por el fallecimiento, a los 44 años, de Luciano Huerga Valbuena, abogado, actual portavoz socialista en la Diputación y exalcalde de Benavente.

“Una gran persona, un militante socialista siempre comprometido defendiendo sus convicciones ideológicas y un luchador incansable por Benavente y la comarca de Los Valles y por la provincia de Zamora”, afirmó el secretario general del PSOE de Zamora, Antidio Fagúndez, en nombre de todos los socialistas de la provincia.

“Luciano Huerga ha sido el artífice durante sus años como Alcalde del proyecto de logística Puerta del Noroeste para el impulso de la industrialización de la comarca, además de promover multitud de iniciativas desde el Ayuntamiento de Benavente para la modernización de la ciudad”, añadió.

Igualmente, destacó su condición de “defensor a ultranza” de la Sanidad pública, “manifestándose en todas las movilizaciones convocadas” en Benavente. “Con Luciano Huerga se va una referencia de vitalidad y trabajo y un ser humano excepcional. Siempre te tendremos en nuestro corazón”, aseguró.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, también se quiso sumar al dolor de la familia de Luciano Huerga, y en "X" indicó que "esde la distancia política, tuve la oportunidad de trabajar junto a Luciano para mejorar la vida de las personas de Benavente, que era su gran pasión. Es una pena que se haya ido tan joven. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros del PSOECyL".

“Persona comprometida”

Asimismo, Comisiones Obreras de Zamora remitió una nota a los medios de comunicación en la que expresa sus condolencias y el “pesar” al PSOE de Zamora, a su familia y a sus allegados “ante esta dolorosa pérdida”.

“Siempre hemos encontrado en Luciano una persona comprometida y defensora de Benavente y su comarca. Durante los años de su mandato, reconocemos su disposición al diálogo y el consenso demostrada en la mesa del Diálogo Social, así como en numerosas concentraciones o manifestaciones, siempre con el objetivo de mejorar la vida de las personas”, señalaron.

El féretro con los restos mortales de Luciano Huerga se instalará en el tanatorio de la Funeraria Virgen del Carmen de Benavente, en la plaza de San Martín.

El funeral se celebrará mañana, domingo, 5 de noviembre, a las 17.00 horas, en la iglesia de Santa María del Carmen de Renueva, en Benavente.