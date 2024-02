La falta de acuerdo impedirá que las Cortes suscriban una declaración institucional contra el asesinato de los guardias civiles en Barbate por la exigencia de responsabilidades al ministro

La falta de acuerdo entre los grupos políticos parlamentarios impedirá que las Cortes de Castilla y León suscriban en el Pleno del próximo martes una declaración institucional contra el asesinato de dos guardias civiles por una narcolancha en el puerto de Barbate (Cádiz) al ser imposible que se pongan de acuerdo en la exigencia de responsabilidades políticas al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.

El Grupo Parlamentario Popular presentó hoy una propuesta de declaración institucional para recordar al leonés David Pérez, fallecido el pasado viernes cuando participaba en una operación contra el tráfico de drogas; expresar la solidaridad y el apoyo a los familiares, amigos y compañeros de los dos agentes; reclamar más medios humanos y materiales para que la Benemérita pueda luchar contra el narcotráfico y, por último, exigir al ministro responsabilidades políticas sobre los hechos “tan graves” sucedidos en Barbate y que ofrezca explicaciones sobre las decisiones “incomprensibles” adoptadas como el desmantelamiento del Órgano de Coordinación contra el tráfico en Andalucía (OCON Sur). Esta última parte del documento es rechazada por Unidas Podemos y, sobre todo, por el Partido Socialista quien, en palabras de su viceportavoz Patricia Gómez, supone participar en la “miseria moral” de alguna formación que quiere sacar “rédito” de un suceso “tan lamentable y triste”. Por el contrario, los grupos parlamentarios de Vox y UPL Soria ¡Ya! Apuntaron que muestran a favor de ese texto.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Gómez confesó que su grupo hará “todo lo posible” para que hay una declaración institucional “de verdad”, que defienda a la Guardia Civil, lamente los asesinatos de los dos agentes y condolencia a sus familiares y amigos. A su juicio, un documento de esas características no es un “mitin” o un “panfleto” de un partido político. “Al final, se busca de confundir, nuevamente, y volver, otra vez, al fango y enfangar las instituciones. Ahí, no nos van a encontrar”, añadió.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz, lamentó la acusación de la socialista al hablar del uso político de esta iniciativa y preguntó si es “miserable” que las madres de los guardias civiles pidan una explicación al ministro del Interior por mandar a sus hijos con un “flotador” a luchar contra una narcolancha. “No nos podríamos perdonar, como representantes de los ciudadanos, hacer una declaración institucional en la que no atendiéramos la principal reclamación que hacen los familiares de las víctimas y todos los guardias civiles que es responsabilidad. No pedimos la dimisión, que se plantea en otros ámbitos, ni la reprobación del ministro, solicitada por el PP en el Congreso de los Diputados, sino reclamar más medios y dirimir las responsabilidades políticas por la negligente actuación en relación a lo sucedido”, aseveró.

De la Hoz se mostró abierto a que los otros grupos hagan “sugerencias” sobre la propuesta del texto pero dejó claro que no serán “cómplices” de los que quieren “silenciar” al Ministerio del Interior ni a Marlaska. “Lecciones del PSOE en esta materia, absolutamente ninguna. Me gustaría un arrebato de realidad del Partido Socialista para que el señor Tudanca mirara los vídeos de las madres y familiares de los guardias civiles asesinados y, luego, volviera a afirmar de que es miserable exigir responsabilidades políticas”, añadió.

El Grupo Vox aseguró que no “rebajarán” la declaración institucional y, en todo caso, estaría dispuesto a cambiarla para ir “más allá” ya que su portavoz, Carlos Menéndez, reclamó la dimisión del ministro por este hecho pero también por otros asuntos protagonizados en los últimos cinco años en el cargo. En este sentido, recordó que el partido nacional y su líder, Santiago Abascal, estudian presentar una querella criminal contra Marlaska por dejar desamparados a los guardias civiles en Barbate.

Tanto De la Hoz como Menéndez mostraron su extrañeza con las palabras de Pablo Fernández, de Unidas Podemos, tras apuntar que está en contra de la declaración institucional cuando ayer pidió la dimisión del ministro por estos hechos. En concreto, el político de la formación morada apuntó que un texto de estas características no debe servir para reprobar o reprender a un ministro. A su juicio, es un documento para trasladar las condolencias a las familias, desear la pronta recuperación del guardia civil herido, pedir al Gobierno de España para proveer de más medios a la Benemérita en la provincia de Cádiz y así luchar contra el narcotráfico. En todo caso, abogó por negociar esa declaración institucional por que el texto presentado hoy no se será apoyado.

El procurador Francisco Igea también reclamó que se redacte un texto de apoyo a la Guardia Civil y sea aprobado de forma unánime. No en vano, manifestó que el documento del PP no parece estar redactado con la intención de que sea respaldado por todos los grupos. “Hay que evitar dar un lamentable espectáculo no siendo capaces de redactar un texto conjunto”, precisó.

Ángel Ceña, de Soria ¡Ya! Apoyó el texto por que supone pedir una dotación “correcta” de medios a la Guardia Civil en el estrecho de Gibraltar y en el medio rural, como ocurre en la provincia soriana. Además, apuntó que “alguien” tiene que responder e investigar por qué no tenían los medios adecuados para enfrentarse a unos narcotraficantes.

El “bocazas” de Puente

Por otra parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz, acusó hoy al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, el vallisoletano Óscar Puente, de “bocazas” por “despreciar”, una vez más, a Castilla y León tras calificarla como un “geriátrico a cielo abierto”. Por su parte, la viceportavoz socialista en las Cortes, Patricia Gómez, defendió al exalcalde de Valladolid por “retratar y poner contra el espejo” al Partido Popular, ya que, a su juicio, esas declaraciones son la realidad a la que han llevado los 35 años del gobierno de la Junta en la Comunidad.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, De la Hoz consideró que el ministro es la expresión “soez” de lo que piensa el PSOE de Castilla y León. “Es la explicación soez de porqué el señor Pedro Sánchez humilla, castiga y olvida a esta tierra y no sorprende que Puente actúe así. En cambio, llama la atención que Luis Tudanca, que no piensa lo mismo que el ministro ni acepta, en su fuero interno, que alguien insulte a la Comunidad, salga aquí, en boca de su portavoz, a defender a Óscar Puente por el miedo que tiene a quien verdaderamente manda en el Partido Socialista de Castilla y León”, subrayó. En este sentido, confesó sentirse “extraordinariamente” apenado por que Tudanca siga siendo lo que es, un “humillado” por su partido en la Comunidad.

El popular apuntó que los vallisoletanos ya conocían a Puente y ahora lo están descubriendo el resto de los españoles. No en vano, consideró que “desprecia” aquello que no le es útil y de lo que no obtiene beneficios políticos.

Por su parte, la socialista Patricia Gómez recordó que Castilla y León está a la cabeza en la despoblación y envejecimiento, además de que los jóvenes se van de la Comunidad. “El ministro Puente utiliza un lenguaje que se entiende por todos, de manera clara y directa. Y eso escuece en el Partido Popular”, añadió.

Además, pidió que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, debe ser el primero en pedir respeto a la Comunidad por ser el único que se ha dirigido con una peineta a los castellanos y leoneses o que su vicepresidente haya insultado a una parlamentaria con discapacidad, entre otras. Por lo tanto, manifestó que los “únicos” que dañan la imagen de Castilla y León son el PP y su gobierno en la Junta.