Las fiestas de San Antolín de Palencia, cada vez más centradas en los barrios

Palencia cuenta ya los días que faltan para el inicio de sus fiestas patronales. Concretamente, en una semana darán inicio los festejos en honor de San Antolín que se desarrollarán hasta el 6 de septiembre, y donde cada vez ganan más protagonismo las actividades en los distintos barrios de la capital palentina.

La alcaldesa, Miriam Andrés, acompañada por el concejal Francisco Fernández, ha sido la encargada de presentar las principales novedades de estos festejos que arrancarán el próximo 27 de agosto con la inauguración de ExpoAire en la Huerta de Guadián, aunque el chupinazo oficial tendrá dos días después con el pregón popular a cargo de la árbitra Marta Huerta de Aza.

A las distintas representaciones del MAC este año se suma el denominado «Va de Verbena» con actuaciones a la hora del vermú en la plaza de San José y exteriores del Palacio de la Diputación; el tardeo que recalará en el parque de la Carcavilla, la Avda. Derechos Humanos y la calle Los Robles del barrio de San Juanillo y ya por la noche, en el recinto ferial.

La programación musical de estos sanantolines se articula en torno a dos grandes escenarios: en el parque del Salón con las actuaciones de Inmaculate Fools (31 de agosto); Ruslana (1 de septiembre); Ivan Ferreiro (2 de septiembre); Fiesta Megastar Cope Palencia (3 de septiembre); Melody (4 de septiembre); Walls (5 de septiembre), DePol (6 de septiembre); Los Cuarenta Sessions con la participación de los Dj,s Dani Moreno «El Gallo», Ramsés López «El Faraón» y Félix Castillo (29 de agosto) o la final de la II edición «Vivestival» con la actuación de Arizona Baby (30 de agosto).

Y en la plaza Mayor a través del Escenario Recoletas con las actuaciones de Balkan Paradise Orchestra (29 de agosto); Nadia Álvarez y Christina Rosevinge (3 de septiembre); Fillas de Cassandra (4 de septiembre); Ballet Flamenco Drys (5 de septiembre) y Shaila Durcal (6 de septiembre). La programación en este escenario se completará con propuestas como la de Carrión Folk, que presentará su nuevo trabajo «Báilalo» (31 de agosto) así como del espectáculo de Ballet Flamenco de la Compañía Drys (5 de septiembre).

Se seguirá apostando por la tradición y las raíces con el Festival de Folclore Nacional e Internacional A Concejo que se llevará a cabo los días 30 y 31 de agosto.

Además, la ciudad acogerá varias citas ya tradicionales y muy consolidadas como las ferias del Libro y de Artesanía del 29 de agosto al 7 de septiembre; el Mercado de Época, del 29 de agosto al 1 de septiembre; la Muestra de Artistas de Calle, la Feria de Día y la Feria del Disco, así como los pasacalles de Gigantes y Cabezudos, las atracciones del recinto ferial, la Carrera Holi en los Jardinillos, al igual que la concentración de coches clásicos, las rutas teatralizadas y el 51 Ascenso y Descenso del Carrión, entre otros.