Garantizan la reconstrucción de las viviendas arrasadas por el fuego en Cansoles, Palencia

Los vecinos de San Pedro de Cansoles (Palencia) que perdieron sus viviendas por el fuego procedente de Canalejas (León) recibirán ayudas directas que cubrirán el cien por cien del coste de reparación y recuperación de sus viviendas, según han informado tras la reunión mantenida la directora general de Vivienda de la Junta de Castilla y León, María Pardo, y la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén.

San Pedro de Cansoles, donde han ardido al menos 17 casas, ha sido el pueblo de la provincia de Palencia más afectado por las llamas del incendio de Canalejas, que ha bajado su nivel de riesgo a 1 este martes.

Algunos pudieron entrar en el pueblo ayer por la tarde para comprobar el estado de sus viviendas, pero ninguno ha podido volver porque no cuentan con ningún servicio, ni agua, ni luz, por lo que desde anoche, y tras pasar la primera noche en el pabellón municipal de Guardo, están realojados en hoteles de Guardo y Velilla.

Como ha explicado el delegado territorial de la Junta y presidente del Cecopi, José Antonio Rubio Mielgo, las tres familias que viven durante todo el año en la localidad han encontrado sus casas en buen estado y están a la espera de que se restituyan los servicios básicos como la electricidad y el agua.

"Iberdrola nos ha asegurado que a lo largo de esta semana restablecerán el suministro eléctrico y el ayuntamiento está trabajando en el suministro de agua, para que las familias puedan volver lo antes posible", ha señalado Rubio.

Por su parte, María Pardo ha explicado tras la reunión celebrada en Guardo que la recogida de escombros se ha incluido en una orden de emergencia y no tendrá coste para los propietarios, que son quienes decidirán lo que quieren retirar.

En cuanto a la reconstrucción, ha detallado que cada afectado debe presentar una memoria valorada por un técnico y, a partir de esa base, se le otorgará una subvención nominativa y directa con un anticipo del cien por cien, de manera que no tengan que adelantar dinero.

Mientras, Armisén ha afirmado que la Diputación de Palencia acompañará a los vecinos durante todo el proceso y que colaborará en la evaluación de daños, la limpieza, los permisos y todo lo que sea necesario durante la reconstrucción.

Por otra parte, tras analizar la situación de los incendios que afectan a la provincia de Palencia, el presidente del Cecopi ha mostrado su satisfacción por la mejoría en la situación general, gracias al clima favorable.

El incendio de Resoba en la Montaña Palentina sigue en IGR 0, y el incendio leonés de Canalejas que entró en San Pedro de Cansoles, obligó a confinar Guardo y a desalojar a 564 vecinos de Mantinos, Fresno del Río y Villalva de Guardo, también ha mejorado bajando de IGR 2 a IGR 1.

En cuanto al incendio de Brañosera, que afecta al Golobar, Rubio ha explicado que se está actuando con medios de Palencia y de Cantabria: "Se ha movilizado también un medio aéreo para intentar extinguir el incendio definitivamente", ha añadido.

Por último ha lamentado la entrada durante la noche del incendio de Boca de Huérgano en el parque natural de la Montaña Palentina por la zona de la Cruz de la Armada y Mazobre.

Sin embargo ha explicado que por la zona de Mazobre ya no hay llama activa y en la zona de la Cruz de la Armada se está actuando con medios terrestres para frenar su avance.