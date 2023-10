García-Gallardo reivindica la conciliación familiar y deportiva

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, ha reafirmado este miércoles el compromiso de la Junta con fomentar la natalidad y, sobre todo, con ayudar a la mujer que practica deporte a que pueda ser madre también.

"Romper la brecha maternal en el mundo del deporte es una de nuestras prioridades”, decía el dirigente de Vox durante su intervención de clausura de la II edición de la ‘Jornada Maternidad y Deporte’, un evento organizado por el Comité Olímpico Español, que cuenta con la colaboración de la Junta, y que se celebraba en el Campus Slam International de Los Ángeles de San Rafael (Segovia), con el objetivo de concienciar, hacer reflexionar e informar sobre la conciliación entre la maternidad y el deporte.

García-Gallardo destacaba igualmente las políticas en las que se centra el Gobierno regional para poner en valor el papel de la madre deportista y recordaba, entre otras medidas, la puesta en marcha del programa ‘Concilia’, que "facilita y protege" a las familias jóvenes para la conciliación laboral y familiar”, además de la aprobación del ‘Bono nacimiento’, con el que las familias pueden adquirir los productos de bebé en comercios de proximidad.

Asimismo, se refería a la creación de una nueva línea de ayuda de 15.000 euros a la maternidad para mujeres deportistas de alto nivel, árbitros, jueces y entrenadoras, que puede llegar hasta los 20.000 para las deportistas más jóvenes o con más hijos, es a fondo perdido, sin necesidad de justificar el gasto. Su finalidad es ayudar a liberar a las mujeres del cuidado de los hijos durante el tiempo que requiere su actividad profesional. El importe máximo de 20.000 euros está previsto para las deportistas más jóvenes o con más hijos, que son las que más apoyo necesitan a juicio de la Dirección General de Deporte. Las ayudas, además, se refieren a la maternidad en sentido amplio, pues también podrán beneficiarse aquellas mujeres que sean madres por adopción o por acogimiento permanente.

En su intervención, ensalzaba el “heroísmo” de las mujeres que deciden entregar la vida por sus hijos y su familia en un contexto social que anima al individualismo extremo y que más bien desanima a seguir ese camino. Y especialmente meritorio es en el caso de las deportistas de élite, cuya vocación conlleva renuncias añadidas. “En 2023 hablar de maternidad es algo revolucionario”, aseguraba.

Y frente a la cultura individualista que es la que prima hoy en día,según decía, García-Gallardo aseguraba que la Junta reivindica una cultura en la que se refuercen los lazos colectivos, "en que se hable más de nosotros que de yo y que nunca más una mujer tenga que elegir entre desarrollar una carrera deportiva y ser madre”.

García-Gallardo destacaba también la modificación del mecanismo de concesión de becas a deportistas y entrenadoras a través de los Premios Excelencia. Y es que, a partir de ahora, aquellas mujeres que no hubieran obtenido resultados deportivos a causa de su maternidad no perderán el apoyo de la Junta, como venía ocurriendo hasta ahora, pues únicamente se valoraban los resultados inmediatos y no las circunstancias.

También valoraba la ampliación del periodo de méritos a los dos años anteriores al embarazo, y el aumento de la partida presupuestaria de 420.000 euros a 450.000 para que la atención a esta nueva situación no suponga una merma de las becas del resto de deportistas.

Finalmente, el vicepresidente reafirmaba la apuesta de la Junta por estimular en las entidades deportivas (federaciones y clubes) medidas de conciliación familiar. Entre otras, García-Gallardo apuntaba al respecto a planes específicos para que las deportistas puedan asistir a concentraciones con sus bebés lactantes, así como iniciativas para que existan lugares adecuados para la lactancia que puedan utilizar.

La medallista olímpica Ona Carbonell, madre de dos hijos, abría la jornada, para dar paso a diferentes charlas y conferencias impartidas por profesionales de la medicina y la fisioterapia, que se centraron en las áreas temáticas de las etapas y la planificación del embarazo, las patologías comunes del suelo pélvico de la mujer deportista, la preparación física adaptada y las estrategias según el deporte y la deportista.

Una interesante jornada, en la que también se ha hablado de las ventajas de la lactancia, así como de las dificultades más comunes y la fisiología, el coste y la optimización energética, en la que participaban también la experta en medicina deportiva Monserrat Bellver, la fisioterapeuta Stephanie Kauffmann, el preparador físico Juanjo Andújar y la matrona y antropóloga Roser Gol.