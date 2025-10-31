Un «gran acuerdo» de comunidad para aprobar los Presupuestos

Existe voluntad por parte de la Junta de sacar adelante los Presupuestos para 2026 en Castilla y León. A través del diálogo y con la intención de acercar posiciones entre todos los grupos. Y no va a ser una tarea fácil ya que el Partido Popular no cuenta con la mayoría absoluta en el Parlamento regional y, además, nos encontramos en vísperas de unas elecciones autonómicas, que todo parece indicar que tendrán como fecha clave el próximo 15 de marzo de 2026.

Y recogiendo el guante lanzado por el secretario regional del PSOE, Carlos Martínez, donde reclamaba a la Junta un pacto bilateral para sacar adelante las Cuentas, -que ha causado sorpresa y reproches por parte de ¡Soria Ya! y más cuando el propio Martínez es alcalde de la capital soriana- el presidente del Gobierno regional, Alfonso Fernández Mañueco, ha enviado una carta al líder socialista en la que le traslada su voluntad y la del Ejecutivo autonómico de alcanzar un «gran acuerdo» de comunidad con el fin de dar luz verde al Proyecto de Presupuestos de Castilla y León para 2026.

En dicha carta, el presidente castellano y leonés indica que siguiendo el procedimiento solicitado por los grupos el pasado año, en los próximos días, concretamente del 10 al 14 de noviembre, los consejeros comparecerán en las Cortes, donde explicarán al detalle el contenido y las partidas presupuestadas de cada departamento. «Se trata de una buena ocasión», como asegura Fernández Mañueco, para «aclarar las dudas que los distintos grupos parlamentarios puedan plantear e intentar acercar posiciones.

Es a partir de ese momento, cuando el Gobierno, a través del consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, convocará a los partidos políticos con representación parlamentaria para intentar alcanzar un gran acuerdo de comunidad en torno a estas Cuentas.

El presidente ha recordado que se han presentado a las Cortes el proyecto de Presupuestos más altos de la historia de Castilla y León, con medidas centradas en el interés general de los castellanos y leoneses, y entre otros ejemplos, ha destacado el incremento en las partidas destinadas a los grandes servicios públicos, como Educación, Sanidad, Servicios Sociales, Vivienda y Transporte, así como las dirigidas a la generación de actividad económica y a la creación de empleo.

Asimismo se hace eco de «otras muchas novedades» como el bono para autónomos con el objetivo de paliar las subidas en la cuota; la duplicación de ayudas a las familias por hijo nacido; el apoyo a las personas mayores para hacer sus hogares más accesibles; planes específicos para la ganadería extensiva y el ovino, o la bonificación de los peajes para las autopistas de la comunidad, entre otras.

«Son unos Presupuestos que pretenden seguir consolidando a Castilla y León como una de las mejores comunidades para vivir de España», ha admitido Fernández Mañueco.

«En definitiva, son unos Presupuestos que pretenden seguir consolidando a Castilla y León como una de las mejores comunidades para vivir de España», ha añadido, por lo que finalmente, apela a la «voluntad y la buena disposición de los grupos parlamentarios para lograr este objetivo, pensando siempre en el interés de las personas que viven en la región».