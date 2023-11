Herrera, sobre la Constitución: "Afortunadamente goza una mala salud de hierro"

El expresidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha reaparecido este martes en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, para participar en una interesante jornada organizada por el Consejo Consultivo de Castilla y León para hablar de la Constitución Española, que la semana que viene cumplirá 45 años, y del Estatuto de Autonomía de la Comunidad, que ya tiene cuatro décadas.

Allí, fiel a su estilo dicharachero y socarrón, Herrera defendía la vigencia de ambas, por su utilidad tanto político como social, a pesar de los momentos tan complicados que se viven en torno a la Carta Magna de 1978. "La Constitución goza de una muy mala salud de hierro", decía, al tiempo que reivindicaba una vez más la España de las autonomías y el "autonomismo útil" por el que siempre apostó cuando era jefe del Ejecutivo autonómico.

Respecto del Estatuto, el dirigente burgalés admitía que “no resuelve todos los problemas”, pero sí que ponía en valor su contenido, sobre todo las tras la reforma de 2007, por lo que puede aportar para mejorar la calidad de vida de los castellanos y leoneses, y por ello apostaba por seguir cumpliendo con sus artículos en Castilla y León. “Es un estatuto personalizado desde nuestra experiencia del autonomismo útil, un estatuto de tercera generación que se incorporó a los más avanzados de España y, sin duda alguna, un estatuto importante y útil para el presente y para el futuro de nuestra tierra”, añadía, en declaraciones recogidas por Ical.

Herrera agradecía que hayan contado con “esta vieja gloria de la política autonómica en Castilla y León en España” para participar en las jornadas, que calificaba de "oportunas" y "muy positivas" y, preguntado por su actual etapa lejos de la primera línea política, apuntaba que no la echa de menos la actividad parlamentaria nada de nada. "No, no tengo ninguna nostalgia, se lo puedo asegurar”, decía.

Por su parte, el presidente del Consejo Consultivo, Agustín Sánchez de Vega, destacaba el “origen constitutivo” del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, pues, con él, nació la Comunidad, primero con ocho provincias y, cuatro días más tarde, con la incorporación de Segovia mediante una ley orgánica. “Un Estatuto que ha sido modificado tres veces, en 1994, 1999 y 2007, a través de pactos políticos de los grandes partidos y siempre para reforzar la idea de comunidad autónoma, con mayor poder político y con nuevas competencias”, explicaba.