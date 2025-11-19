La “imprescindible” labor de Intras en la recuperación de mujeres con discapacidad que han sido víctimas de malos tratos

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, se ha acercado este miércoles hasta las instalaciones de la Fundación Intras en Valladolid, con motivo del reconocimiento Meninas autonómico 2025, que la entidad recibirá el próximo 24 de noviembre en un acto que se desarrollará en el Auditorio Ciudad de León.

Sen trasladaba a los trabajadores y equipo directivo de la entidad la enhorabuena del Gobierno de España mientras destacaba la "imprescindible" labor de Intras en la atención y recuperación de mujeres que sufren una doble vulnerabilidad: la discapacidad por problemas de salud mental y la violencia de género.

Igualmente, el representante del Gobierno del Reino de España agradecía el buen hacer de una entidad "que desde hace más de tres décadas trabaja para que estas mujeres reconstruyan sus proyectos de vida, ofreciendo apoyos integrales y especializados que no existen en otros recursos”.

Fundación Intras, creada en 1994, cuenta con un equipo de más de 900 profesionales y desarrolla su actividad en siete provincias de Castilla y León, con una amplia red de centros y programas.

Entre sus acciones más destacadas se encuentran el Servicio de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia de Género con discapacidad por enfermedad mental, la gestión de la Casa de Acogida de Palencia, los itinerarios de capacitación y empoderamiento, así como múltiples iniciativas formativas y campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía. Solo en 2024, sus programas de igualdad y prevención han llegado a más de 1.800 personas.

Los Premios Meninas, impulsados por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, reconocen cada año la labor de instituciones, entidades y personas que trabajan de manera destacada en la erradicación de esta violencia. “Fundación Intras es un ejemplo de compromiso sostenido, innovación social y defensa de los derechos de las mujeres. Su reconocimiento es más que merecido”, apuntó Sen.