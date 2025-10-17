Impulsan la movilidad sostenible en el Parque Natural del Cañón del Río Lobos (Soria)

La Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León y Red Eléctrica han firmado un convenio de colaboración por el que la filial de Redeia encargada del transporte y la operación del sistema eléctrico español impulsará un conjunto de mejoras en la movilidad sostenible y el atractivo turístico en el Parque natural del Cañón del Río Lobos. La firma del convenio ha tenido lugar en la Casa del Parque, en Ucero (Soria).

Esta iniciativa, a la que se destinarán en torno a 30.000 euros, forma parte de la Estrategia de Impacto Integral de Redeia, que mantiene un compromiso con el territorio a través de acuerdos con administraciones y entidades locales, para poner en marcha proyectos que aportan valor al territorio.

Mediante este convenio, Red Eléctrica –que, como el Parque, cumple 40 años-- facilitará vehículos eléctricos con los que el equipo de guardas del parque podrá recorrer sin emitir gases de efecto invernadero las masas forestales de sabinas, pinos y encinas. Con ello, la filial de Redeia impulsa la transición ecológica a través del fomento de una movilidad más sostenible. También se beneficiarán los visitantes, ya que el acuerdo incluye la dotación de dos potentes telescopios que se instalarán a lo largo del curso del río para observar la avifauna y disfrutar del paisaje y de sus numerosas especies de flora y fauna.

El Parque Natural, situado entre las provincias de Burgos y Soria, se halla rodeado por extensos páramos llanos dominados en dirección noreste por las Sierras de Urbión y la Demanda. En el Parque cobra protagonismo, por la espectacularidad de su relieve, el propio cañón del río Lobos.