El plan de Feijóo para aliviar la presión a los autónomos

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, afirmó hoy que el dinero de los trabajadores "no puede ir a pagar chistorras ni prostitutas", utilizando el término que empleaba el exministro José Luis Ábalos y su asesor, Koldo García, para designar los billetes de 500 euros.

Así lo manifestó en su intervención durante un acto en Soria con autónomos junto al presidente de la Junta de Castilla y León y del PP regional, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente del PP provincial, Benito Serrano.

Feijóo criticó duramente la subida de las cuotas a los trabajadores autónomos, anunciada por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Además, calificó de "sinsentido" que el Gobierno pretenda subirle los impuestos a más de tres millones de españoles "de una tacada para recaudar 6.000 millones de euros", de modo que habrá autónomos "que el año que viene vayan a pagar un 35% más de cuota de la Seguridad Social".

El líder del PP denunció que hay autónomos "cuyos ingresos ni se acercan al salario mínimo" a los que le van a subir la cuota "por décima vez consecutiva".

Por ello, aseguró que en el PP proponen "otra forma de gobernar, una que tenga sentido, que respete el dinero de la gente". "Mirad, no me gustaría tener que decirlo así, pero lo digo como lo siento, el dinero de los autónomos no puede ir a pagar chistorras ni prostitutas", enfatizó.

E insistió en que él apuesta por "respetar" el dinero público, "gastando bien, reconociendo el trabajo y con impuestos razonables", de forma que "se deje de tratar a la gente trabajadora y honrada como un cajero automático, como delincuentes cuando consigue prosperar".

En este punto, avanzó detalles de un plan integral para el autónomo "en el que llevamos trabajando durante meses y que estamos perfeccionando", que prometió implementar en caso de llegar al Gobierno, aunque antes planteará algunas medidas en las Cortes.

Dicho plan se articula en tres ejes que, dijo, son bajar los impuestos, reducir la burocracia y garantizar la formación y el relevo generacional.

Para el PP, afirmó, "bajar los impuestos no es una opción, es una obligación, es una forma de hacer justicia, de devolver aire a los que mantienen este país en pie". Y a este respecto prometió eximir del pago de IVA a los autónomos con ingresos inferiores a 85.000 euros anuales.

Menos burocracia

En segundo lugar, consideró que un autónomo "no puede pasar más tiempo gestionando su papeleo que haciendo su trabajo". Ante la obligación actual de los autónomos de hacer la declaración del IVA una vez por trimestre, aseguró que propondrá que la declaración de IVA se haga una vez al año.

Un tercer punto, dijo, es el problema del relevo generacional, ante la falta de continuidad en tiendas, explotaciones ganaderas u oficios.

Para poner remedio, aseveró que intentará garantizar el relevo "y conseguir mano de obra cualificada". De ese modo, se comprometió a ampliar la figura del autónomo colaborador a los no familiares en caso de sucesión "y así el autónomo y el aprendiz pagarán una cotización conjunta en los cinco años previos a la jubilación".

Además, dijo que ayudarán a los jóvenes con un modelo de contrato "con el que tendrá las ventajas del aprendiz sin la burocracia del contrato de formación".

"Me comprometo a que el próximo Gobierno de España sea un gobierno que tenga muy claro que si hay trabajadores prioritarios son los más de tres millones de autónomos que viven exclusivamente de su esfuerzo de su trabajo y de su determinación", remarcó.

Un modelo, argumentó, distinto al del sistema levantado por el actual Ejecutivo que, afirmó, "exprime al que lo sostiene" y además "tiene que soportar que el Gobierno se cuelgue medallas por recaudar más, como si exprimir a la gente fuera un éxito".

Por otro lado, Feijóo repitió que "se están incumpliendo las obligaciones constitucionales de presentar al menos el presupuesto", ya que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "no lo ha hecho en el año 24 ni en el año 25".

"Estamos en el mes de octubre, tenía que haber entrado en el Congreso y tampoco ha entrado en este trimestre", apostilló.

"Problemas muy distintos"

El presidente del Partido Popular ha asegurado que España tiene que dejar de ser un país "caro para el trabajador que produce y barato para el jeta que roba", al tiempo que ha criticado que la España real "no exista para el Gobierno porque los problemas del presidente son muy distintos a los de los españoles".

Por ello ha pedido al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, que "respete" el dinero público de aquellos que pagan impuestos y ha subrayado la necesidad de gobernar "de otra forma que tenga sentido respetando el dinero público, reconociendo el trabajo de aquellos que madrugan para levanta España y aplicando impuestos razonables".

Para el líder nacional del PP, en España hay "muchas cosas que suceden al revés", ya que cada vez es más caro vivir y llegar a fin de mes y es "muy injusto ver cómo baja la calidad de vida de aquellos que cumplen a diario, mientras los que roban y se aprovechan suben en privilegios", ha expresado, un punto en el que ha señalado que en la calle hay un "sentir cada vez más unánime de que se trabaja más que nunca y se vive peor que antes".

"Y es verdad porque todo sube más que los impuestos, porque la vivienda se ha convertido en un lujo, porque los impuestos son una tortura y porque cada día cuesta más llenar la nevera", ha apuntado el presidente del Partido Popular, quien ha resaltado la necesidad de volver a reivindicar el valor del trabajo, porque si no la "decadencia de la sociedad será una decadencia que invada al país, con lo que al final se convertirá en un país subsidiado y por tanto en un país pobre y sin soberanía".

En este sentido, ha lamentado que el 90 por ciento de las familias españolas han perdido poder adquisitivo en los últimos años, razón por la que ha indicado que España se encuentra en un momento en el que "todo empieza a no tener sentido".

"Cuando los precios, la corrpución y los impuestos suben mientras el Gobierno nos endeuda más que nunca y lo único que baja es el nivel de vida de la gente, esto no tiene sentido", ha profundizado.

Durante su intervención, el líder 'popular' también ha felicitado al presidente de la Junta, por haber presentado el proyecto de Presupuestos de la Comunidad para el año 2026, una circunstancia que ha contrapuesto a la situación que se vive en el ámbito nacional, donde se vive con unas cuentas que se aprobaron en 2022 y el Gobierno central "incumple las obligaciones constitucionales" de presentar al menos el presupuesto.