El incendio de Barniedo de la Reina (León) “mejora ostensiblemente” y solo mantiene el desalojo de Casasuertes

El incendio forestal de nivel dos del Índice de Gravedad Potencial (IGR) originado el pasado miércoles en la localidad leonesa de Barniedo de la Reina, en el término municipal de Boca de Huérgano, “ha mejorado ostensiblemente” a lo largo de las últimas horas, lo que permitió ayer el realojo de todas las poblaciones del Valle de Valdeón, a las que hoy se suman las de Llánaves de la Reina, Barniedo de la Reina, Los Espejos y Villafrea de la Reina, de forma que tan solo se mantiene evacuada Casasuertes,

Sin embargo, “en el flanco sur, en dirección a Palencia, todavía hay llama”, por lo que medios aéreos tratarán de “sujetarlo” para que “no vaya a más”.

Las últimas horas también han sido favorables para el incendio de Canajelas, iniciado en el término municipal de Almanza y que penetró hacia la zona de Palencia, que bajó esta mañana al nivel 1 del IGR, lo que “denota que las cosas ha ido a mejor”.

Respecto al incendio forestal de nivel 2 de Llamas de Cabrera, después de que “la zona de Yeres no representa problemas”, preocupa en estos momentos “la zona del Valle de Valdueza y la Maragería”, donde “se va a trabajar con maquinaria pesada y medios aéreos al ser una zona de difícil acceso”. Medios similares trabajan en el incendio de Fasgar en sus diferentes vertientes, concretamente en dirección a Omaña y a Palacios del Sil, para “intentar mejorarlo”. Además, el de La Uña, en el parque regional de Riaño y Mampodre, “está con poca actividad y sin que se prevea una evolución negativa”.

Así lo informó hoy el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en León, Eduardo Diego, tras la celebración de una reunión del Centro de Cooperación Operativa Integrado, al tiempo que celebró que la estabilización del incendio de Paradiña ha permitido realojar a los vecinos de la propia localidad y de Pobladura de Somoza. No obstante, la provincia de León cuenta en estos momentos don un total de ocho incendios en IGR 2 y cuatro IGR 1, que mantienen desalojados a 4.678 habitantes de 66 localidades, así como a 54 confinados en dos localidades.

Anllares y Gestoso

Sin embargo, no son todo buenas noticias para la provincia de León ya que, concretamente en la comarca del Bierzo, el incendio nivel 2 del IGR originado el 8 de agosto en Anllares del Sil, en el término municipal de Páramo del Sil, y que ayer obligó a desalojar el Valle de Fornela “se ha complicado en la zona que da acceso” al mismo, por lo que se trabaja en la zona de Faro para que “no penetre al valle” y entre Argayo del Sil y Fabero “para intentar sujetarlo y que no baje hacia Lillo o Fabero”.

También en la comarca del Bierzo, en cuanto al incendio de nivel 2 del IGR de Gestoso, que entró por Orense y se ha centrado en Oencia, el delegado territorial de la Junta reconoció que “se trabaja de forma difícil”, ay que “es una zona complicada de acceso y con muchas poblaciones”, pero en el lugar se encuentran “medios terrestres, la Unidad Militar de Emergencias y bomberos de diferentes destinos”, aunque “hacen falta medios aéreos”.