La Diputación de Segovia mantiene su apoyo al Judión de La Granja, de nuevo protagonista en una de las citas emblemáticas de las fiestas de San Luis

La vicepresidenta segunda y diputada del Área de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha visitado en el Real Sitio de San Ildefonso a los representantes de la Asociación Tutor del Judión de La Granja.

No en vano, la Diputación de Segovia concede una subvención a esa entidad, para la consolidación del proyecto de promoción y distribución de semillas, producción y gestión de la Marca de Garantía Judión de La Granja. Una ayuda que se eleva hasta los 12.000 euros. De este modo, Rodríguez ha conversado tanto con el director técnico de la Marca de Garantía, Jesús Gómez, como con el secretario de la asociación, Guzmán Gilsanz.

De hecho, este martes se ha desarrollado la tradicional Judiada Popular, en el seno de las fiestas que se celebran en La Granja en honor a San Luis. Las diputadas Pilar Martín y Elisabet Lázaro también han acudido a esta cita que reúne año a tras año a miles de personas en La Pradera de El Hospital, de la localidad granjeña, para la degustación de la legumbre más representativa del municipio. En esta edición, la elaboración ha incluido la utilización de más novecientos kilos de judiones.