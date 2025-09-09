La Junta apoyará el proyecto de Innobat con dinero y formación

"Es un proyecto muy importante que dependía de una financiación adecuada, es una buena noticia", ha afirmado este martes la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, a preguntas de los informadores antes de participar como invitada en una reunión de la asamblea de la Cámara de Comercio de Valladolid.

Castilla y León "va a estar ahí desde el punto de vista económico y de formación de trabajadores", ha añadido la consejera no sin antes celebrar que empresas e industrias de este tipo elijan a la comunidad autónoma parea asentarse: Valladolid, ha proseguido, "reúne los requisitos adecuados para ello".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este pasado lunes en Madrid que el Ministerio de Industria apoyará con 53,8 millones el proyecto de factoría de Inobat en Valladolid, una gigafactoría que prevé la creación de 260 empleos director y aproximadamente medio millar de indirectos.

Este apoyo se encuadra dentro de la tercera convocatoria del PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC), en su sección de baterías, dotada de 408 millones para iniciativas industriales para la fabricación de baterías destinadas a la automoción eléctrica.

En el caso de la gigafactoría de Valladolid, la inversión total es de 712 millones para una planta que en 2027 prevé una producción de 32 GWh con un pleno rendimiento estimado en 2029.

Nuevos desafíos

La consejera, en calidad de invitada, ha asistido este martes en Valladolid a una reunión de la Cámara de Comercio e Industria, una institución que ha elogiado en el terreno de la internacionalización de empresas.

Ante los nuevos desafíos de innovación, digitalización e inteligencia artificial, la consejera ha destacado la necesidad de alianzas entre las empresas y la administración autonómica: "Avanzar hacia el futuro exige una necesaria colaboración entre todos", ha apostillado.

En el caso de la Cámara de Comercio e Industria de Valladolid, esta beneficiosa alianza ofrece resultados positivos como el incremento de los afiliados en la Seguridad Social según los últimos datos del paro, de ellos el 23 por ciento en Valladolid, con un Índice de Producción Industrial situado "por encima de la media nacional", ha concluido.