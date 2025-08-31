La Junta incorpora a dos nuevos jóvenes para realizar prácticas en la Delegación Permanente de Castilla y León en Bruselas

Los nuevos becarios que se incorporan a la Delegación Permanente el 1 de septiembre apoyarán durante dos años el trabajo del personal en la oficina, adquiriendo experiencia práctica sobre el funcionamiento de la Unión Europea, y desarrollando habilidades clave para su futuro profesional en asuntos europeos.

Estas becas de la Consejería de la Presidencia reflejan el compromiso de la Junta con la formación y el desarrollo de jóvenes en acción exterior e integración europea, promoviendo su participación en instituciones internacionales y el conocimiento de las oportunidades que la Unión Europea ofrece a Castilla y León.

La Delegación Permanente en Bruselas actúa como un puente estratégico entre la Comunidad y las instituciones europeas, representando sus intereses y realizando un seguimiento de las políticas comunitarias que puedan afectarla.

Además, fomenta la participación de Castilla y León en programas europeos de innovación y desarrollo, impulsa su visibilidad internacional, y facilita la cooperación con otras regiones, lo que es fundamental para influir en la toma de decisiones y captar oportunidades que favorezcan el desarrollo económico y social de la Comunidad.

De forma previa a su incorporación, y como primera toma de contacto con sus nuevas responsabilidades, los dos jóvenes seleccionados han mantenido, en la Consejería de la Presidencia, una reunión con la directora de Acción Exterior de la Junta, Ruth Andérez, y con la directora de la Delegación Permanente de Castilla y León en Bruselas, Clara San Damián.