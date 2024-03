La Ley del Juego llega a las Cortes sin consenso

La semana que viene se celebrará en las Cortes de Castilla y León una nueva sesión plenaria que se presenta intensa en el hemiciclo, como lo están siendo todas en esta complicada legislatura.

Un Pleno en el que, entre otras cuestiones, se debatirá el proyecto de ley para modificar la normativa actual que regula el Juego y las Apuestas de la Comunidad a propuesta del PP, para el que este cambio propiciará una norma "más exhaustiva y garantista" aunque los grupos de la oposición están en contra y ya han anunciado que la rechazarán.

El popular Raúl de la Hoz aseguraba que las modificaciones que se van a incluir permitirán "una lucha más eficaz" contra las adicciones y las personas más vulnerables, pero, además, obligará que todos los locales de juego tengan un control a la entrada de acceso a las salas de juego.

Desde el PSOE no lo ven igual, y la procuradora Patricia Gómez, que echaba en cara al PP que no hayan aceptado ninguna enmienda, advertía de que el espíritu de esta norma "no limita el acceso a los menores ni defiende a los más vulnerables".

Y el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Fernández, afirma que "no es una buena ley" y reafirma su apuesta por "prohibir" la existencia de casas de apuestas a menos de un kilómetro de colegios, algo que, en su opinión, en el caso de Castilla y León "no se da".

El procurador Francisco Igea ha subrayado que esta Ley del Juego será la primera en España que "va a dejar sin sanción cualquier infracción por grave que sea" y ha criticado que las multas dependan de la Junta de Castilla y León "que organiza con el sector su Congreso del Juego". "Mi voto será en contra. No me gustaría que Castilla y León se convirtiese en Las Vegas", decía, en declaraciones recogidas por Efe.

Otros temas

En la sesión de la próxima semana también se debatirán dos iniciativas del PSOE para reprobar a Santiago Abascal y a Juan García-Gallardo, ambos de Vox, por sus críticas a la Universidad de Salamanca y en apoyo a las ONG Cruz Roja y Accem que trabajan con migrantes.

Por su parte, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una proposición en la que piden al Gobierno de España que cumpla con el compromiso de Pedro Sánchez de reabrir el tren directo entre Madrid y Burgos y que "dejen de engañar a los burgaleses y a los segovianos".

Vox defenderá una PNL en la que planeta la "derogación de todas las políticas inspiradas en el Pacto Verde Europeo y en la Agenda 2030, especialmente las estrategias 'De la granja a la mesa' y de 'Biodiversidad', así como de revisar los acuerdos con terceros países para "suspender inmediatamente" aquellos que exporten productos que no cumplen con las exigencias fitosanitarias y de calidad "impuestas a nuestros productos".

Vox también ha registrado este viernes una iniciativa para defender en Comisión por la "crisis y la cierta alarma" que se ha generado por las fresas contaminadas de Hepatitis A procedentes de Marruecos, en la que instan al Gobierno de España a paralizar con carácter urgente la importación de todos los productos agrícolas procedentes del Reino alauita y a reforzar su inspección alimentaria del resto de productos hortofrutícolas

Presupuestsos

Por otro lado, los grupos de la oposición en las Cortes de Castilla y León, el PSOE, UPL-Soria Ya y el Mixto, han anunciado que presentarán enmiendas a la totalidad a los Presupuestos Generales de la Comunidad de 2024, al considerar que son “malos, ineficaces” y que no van a solucionar los problemas de esta tierra.

Al término de la reunión de la Junta de Portavoces, Ángel Ceña (UPL-Soria Ya) explicó que hoy mismo su grupo ha registrado la enmienda a la totalidad, pese a que el plazo vence el próximo lunes, 11 de marzo, día en que lo hará el Grupo Socialista, que ya la anunció, y el Mixto.

Entre los argumentos, Ceña se refirió a que llegan con seis meses de retraso -no se presentaron en su plazo que es el mes de octubre para su aprobación en diciembre y entrada en vigor el 1 de enero-, son “perversos” con las inversiones de Soria y no corrigen desequilibrios.

Por parte del Grupo Mixto, tanto Pablo Fernández como Francisco Igea han calificado estos presupuestos como "ineficaces con los problemas” de la Comunidad y también presentarán una enmienda a la totalidad. El PSOE la registrará este lunes, según anunció Tudanca esta semana.

Para los socialistas el crecimiento previsto es más escaso que nunca "cuando se reciben más fondos que nunca de las entregas a cuenta del Estado", decía el líder del partido del puño y la rosa, quien también rebate que sean las Cuentas más sociales de la historia como defiende la Junta.