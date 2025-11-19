Lucía Méndez, Premio de Periodismo Francisco de Cossío a la trayectoria profesional

La trayectoria de Lucía Méndez Prada ha merecido el reconocimiento del jurado de la trigésimo novena edición del Premio de Periodismo Francisco de Cossío, que considera a esta profesional zamorana, de Palacios de Sanabria, merecedora del galardón.

Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, trabajó para 'El Correo de Zamora', 'El Norte de Castilla', la Cadena Ser y 'Diario 16'; formó parte del equipo fundador de 'El Mundo' en 1989, periódico del que fue corresponsal parlamentaria hasta 1996, año en el que pasó a formar parte de la Secretaría de Estado de Comunicación del primer gobierno presidido por José María Aznar López.

Periodista y analista política, es columnista en 'El Mundo' y docente universitaria; así como autora de tres libros. Su trayectoria ha sido merecedora de reconocimientos como el Premio Comunidad de Madrid (2019), el Premio Josefina Carabias (2018) y el VI Premio de Periodismo de Opinión Raúl del Pozo (2022).

Digital

José Ángel Gallego Vázquez, de 'Tribuna Valladolid', obtiene el XXXIX Premio de Periodismo Francisco de Cossío en su modalidad digital por el trabajo 'Serie Telerural', una mirada audiovisual a la España ahora llamada vaciada, concretamente a la provincia de Valladolid y a las empresas, instituciones o colectivos que acercan sus servicios al medio rural, para hacer más fácil o amable la vida en los pueblos.

El jurado concede, en esta modalidad, un accésit a Marco Romero Godos, de 'Diario de León', por el reportaje audiovisual 'Isabel Carrasco: 10 años del crimen de León'.

Fotografía

'Procesión del Cristo de la Buena Muerte. Semana Santa de Zamora 2024', instantánea de César Manso Arroyo, es la imagen ganadora en esta modalidad, distribuida por la Delegación en España de la Agencia France-Presse (AFP) y publicada en las ediciones digitales de varios medios internacionales, entre ellos 'The Washington Post'.

Prensa

Alicia Calvo Olcese obtiene el premio en esta modalidad por un conjunto de reportajes sobre salud mental publicados en 'El Mundo' en sus ediciones de Castilla y León y de Valladolid, donde se aborda la salud mental desde tres ángulos distintos: el del suicidio, el acoso escolar y la atención de los psicólogos en cuidados paliativos.

Radio

El premio de periodismo Francisco de Cossío, en su modalidad de radio, se ha concedido a Raúl Rodríguez Cuadrado, por el programa 'Más de Uno Castilla y León desde Valencia: cómo están los castellanos y leoneses allí tras la Dana', emitido en Onda Cero Castilla y León desde diferentes escenarios valencianos, principalmente la localidad de Catarroja.

En esta modalidad, el jurado ha concedido un accésit a la cadena SER de Valladolid, por la serie de programas titulada 'Historias de la radio', con Carlos Flores y Martín Luna, con motivo del noventa cumpleaños de la emisora.

Televisión

El documental 'Matar a la presidenta', con motivo del X Aniversario del crimen de Isabel Carrasco en León, presentado por Mónica Murciego Ugidos y emitido por La 8 León de CyLTV, recibe el premio en la modalidad televisiva.

En esta modalidad, el jurado ha decidido otorgar un accésit a Juan Francisco Martín Fresneda, de CyLTV, por el capítulo 5 de la serie 'Vivir en guerra', dedicado a los niños.

El jurado de la XXXIX edición del Premio de Periodismo Francisco de Cossío, presidido por el director de Comunicación de la Junta de Castilla y León, Julio López Revuelta, lo han conformado los periodistas Javier Tutor Vélez (COPE), Álvaro Melcón Palacios (Diario de Burgos), Luis Cañón Rodríguez (Onda Cero), Pablo Rodríguez Lago (El Mundo de Castilla y León) Jorge Losada Montero (CyLTV) Iván Fernández del Río (RTVE), Julián Ballestero Chillón (La Gaceta de Salamanca), Joaquín Sánchez Torné (Diario de León), Javier Juan Cuevas (SER), Florencio Carrera Castro (Castilla y León Radio), Ángel Ortiz Dávila (El Norte de Castilla), Raúl Mata Ajuria (La Razón) y Félix Ángel Carreras Álvarez (Tribuna). Ana Garrido, periodista de la Dirección de Comunicación, ha ejercido como secretaria del jurado.

Los premios de Periodismo Francisco de Cossío, en su XXXIX edición, serán entregados el próximo 11 de diciembre de 2025, en una Gala que se celebrará a las 19:00 horas en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid.