Mañueco exige a Sánchez que movilice ya todos los medios del Ejército solicitados y que aún no han llegado

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reclamado de nuevo esta misma mañana al Gobierno los refuerzos del Ejército que “aún no llegan” y todos los mecanismos europeos de coordinación disponibles para hacer frente a las circunstancias excepcionales que viven España, en general, y Castilla y León, en particular, como consecuencia de los incendios.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha realizado estas declaraciones en Villablino, León, momentos antes de la visita anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a las zonas más afectadas por el fuego, aún activo, en esta provincia.

Mañueco ha explicado que la situación es excepcional como consecuencia de una combinación de circunstancias extremas: mucha temperatura, mucha sequedad, muchísimo viento, muchísimos incendios y también muchísimos incendiarios, ha indicado; para insistir a continuación en que ello requiere también una respuesta excepcional.

Finalmente, el presidente de la Junta ha pedido a su homólogo nacional “entendimiento y no enfrentamientos políticos”, que es lo que reclaman los ciudadanos.