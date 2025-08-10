Más de 852.000 pacientes de Castilla y León no acudieron a una cita médica en 2024

Los centros de salud de Castilla y León registraron más de 23,5 millones de citas de Atención Primaria con el médico de familia, el pediatra o la enfermera durante el pasado año.

De ellas, 752.932 no se llegaron a realizar porque el paciente no se presentó. A esta cifra también hay que sumarle 99.318 personas que no asistieron a su primera consulta de atención hospitalaria y 470 cirugías programadas que no se produjeron porque no se presentó nadie a la intervención. Todo ello suma un total de 852.720 pacientes que no acudieron a su cita, según informan desde la Consejería de Sanidad que dirige Alejandro Vázquez.

En Atención Primaria, Burgos acumula un total de 111.524 consultas agendadas en las que faltó el paciente- de un total de 3.181.249-. Le siguen Valladolid Oeste, con 89.556- de 2.493.357-; Salamanca, con 87.612- de 3.363.683-; Valladolid Este, con 87.376 - de 2.430.095-; y León, con 81.474 -de 3.079.133.77.

En lo que respecta a la Atención Hospitalaria, un total de 99.318 pacientes no asistieron a su primera consulta en alguno de los catorce hospitales públicos de Castilla y León. Esta cifra representa el 7 por ciento del total de primeras citas programadas, que ascendieron a 1.380.896.

El Complejo Asistencial Universitario de Salamanca registró 12.275 faltas de un total de 174.141 citas programadas; el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, 11.699 de 171.576; el Complejo Asistencial Universitario de León, 10.760 de 181.943.

Por servicios, Medicina Nuclear encabeza la lista de absentismo en primera consulta, con 131 pacientes que no acudieron de un total de 455 citas programadas, lo que supone un 29 % del total. Le sigue Psiquiatría, con 9.185 pacientes de 56.026 y un 16 %-; Ginecología, con 8.922 de 89.892 y un 10 %; y Alergología, con 4.008 de 38.739 y también un 10 %.

Finalmente, enlo que respecta a las intervenciones quirúrgicas, 470 pacientes de un total de 137.991 no han acudido a una operaciónprogramada, es decir el 0,3 % del total.

En el Complejo Asistencial Universitario de Burgos, 82 pacientes no se presentaron a una cirugía programada de un total de 14.573; en el Complejo Asistencial Universitario de Ávila, 76 de 8.146; y en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, 63 de 17.072

Por especialidades, Cirugía Pediátrica registró el mayor número de pacientes que no se presentaron a una intervención quirúrgica, con 14 de 2.102 y el 0,7 %; seguida de Cirugía General y del Aparato Digestivo, 130 de 26.449; Ginecología, 31 de 6.510; y Traumatología, 134 de 27.250, todas con un 0,5 %.