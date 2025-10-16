El modelo empresarial de éxito de Ilunion abre un nuevo ciclo del foro de Schola

Arranca un nuevo curso del Foro de Empresarios de Castilla y León y la Fundación Schola teniendo como protagonista a Ana María López de San Román Alves, actual directora de Ética, Sostenibilidad y Alianzas de Ilunion. Y precisamente para hablar de esta empresa, que se ha convertido por derecho propio en un modelo empresarial referente en impacto social.

«Es posible el equilibro entre la rentabilidad económica y social», apuntaba a LA RAZÓN, momentos antes de la conferencia la protagonista de esta cita que resaltaba el modelo «singular y único», al formar parte también del Grupo Social ONCE. «Contamos con 45.000 empleados en distintas áreas de negocio y el 40 por ciento de ellos cuentan con algún tipo de discapacidad», explicaba López de San Román.

Una estrategia basada en un foco fundamental como es el empleo y en su impacto social y que está sirviendo de inspiración a muchas empresas, no solo de España sino del extranjero que se acercan a conocer los detalles del trabajo que lleva a cabo en el día a día Ilunión.

La directora de Ética, Sostenibilidad y Alianzas indicaba que la estrategia de la compañía se centra en cuatro pilares básicos. El primero de ellos y uno los más primordiales es el de las personas, que se sientan a gusto en su puesto de trabajo. El segundo de ellos tiene que ver con la transformación, ya que la compañía está en continuo proceso de adaptación tanto a las nuevas demandas empresariales como a la digitalización. Un tercero, la excelencia y por último la sostenibilidad con el fin de «construir un mundo mejor con todos incluidos».

«Para nosotros la clave es ser un modelo de empresa inclusiva, sostenible, humanista y que no pierde de vista la ética», afirma. a la vez que ve primordial la colaboración con las administraciones.