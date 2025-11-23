Mojados (Valladolid) presenta su Club Taurino

La tarde del sábado 22de noviembre, la localidad vallisoletana de Mojados acogió la presentación de su Club Taurino, una asociación con cerca de 100 socios en menos de un mes de andadura, cuyos fines son el fomento de la cultura y los valores de la tauromaquia, en general, así como la promoción de los festejos populares, la organización de charlas y coloquios y la asistencia a ganaderías para conocer más de cerca su trabajo, entro otras actividades.

La presentación del Club contó con un coloquio taurino de la mano de Teo Lázaro, comentarista de San Fermín en RTVE, y de Fernando del Valle, corredor de encierros boecillano. El acto fue conducido por Juan García Tejedor, crítico taurino de COPE Valladolid y RTVCyL.

El acto se inició con las palabras de Saúl Núñez Amado, secretario del Club Taurino y encargado de presentar la tertulia, quien puso de manifiesto que “los toros no entienden de ideologías, no son de un lado u otro. Los toros son del pueblo y por eso deben defenderse”.

Por su parte, el moderador García Tejedor condujo el debate poniendo el foco en los encierros de Pamplona, pero también de otras zonas de España, reflexionando sobre la importancia que tiene saber transmitir por televisión la pasión de los corredores y animando al público allí congregado para que no dejase de acudir a este tipo de iniciativas, como son los coloquios promovidos por las asociaciones culturales taurinas.

Lázaro habló largo y tendido sobre Pamplona y su faceta como presentador de las retransmisiones del encierro en RTVE, quien afirmó que “los Sanfermines son un escaparate al mundo, donde cerca de 80 millones de espectadores de todos los lugares siguen cada mañana el encierro”. El auditorio pudo conocer de primera mano cómo se preparan cada mañana las cámaras para que a las ocho esté todo listo, “un momento en el que hay más de cien profesionales trabajando para ofrecer las mejores imágenes”.

Durante el coloquio, Del Valle también ofreció su visión como corredor con más de 23 años de experiencia en la Calle Estafeta, quien reconoció que “mi mayor ilusión sería correr el encierro con mi hijo”. También explicó que “cada vez los toros están más preparados y siempre tienen la misma edad. A diferencia de los corredores que cada año somos más mayores”.

Este acto, el primero organizado por el Club Taurino de Mojados, ha sido el pistoletazo de salida para que “en Mojados se hable de toros los 365 días del año, y no solo durante las fiestas patronales”.