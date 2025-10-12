Acceso

Un motorista de 52 años pierde la vida tras sufrir un accidente en la A-11

El hombre fue atendido en el lugar delos hechos junto a la localidad vallisoletana de La Cistérniga y luego fue trasladado al Hospital Clínico Universitario donde falleció

Varias ambulancias del Sacyl se trasladaron al lugar de los hechos
Nueva tragedia ne la carretera, esta vez en la provincia de Valladolid, y muy cerca de la capital del Pisuerga.

Un motorista de 52 años ha perdido la vida tras sufrir un accidente en el kilómetro 357 de la A-11, en el municipio de La Cistérniga.

El hombre fue trasladado en UVI móvil al hospital Clínico Universitario donde no se pudo hacer nada por salvarle.

Desde la sala del 1-1-2 se informó a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que moviliza una UVI móvil.

En el lugar, el personal sanitario atiende al motorista y luego fue trasladado en UVI móvil al cnetro hospitalario de la capital vallisoletana donde falleció finalmente.

