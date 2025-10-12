Un motorista de 52 años pierde la vida tras sufrir un accidente en la A-11

Nueva tragedia ne la carretera, esta vez en la provincia de Valladolid, y muy cerca de la capital del Pisuerga.

Un motorista de 52 años ha perdido la vida tras sufrir un accidente en el kilómetro 357 de la A-11, en el municipio de La Cistérniga.

El hombre fue trasladado en UVI móvil al hospital Clínico Universitario donde no se pudo hacer nada por salvarle.

Desde la sala del 1-1-2 se informó a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que moviliza una UVI móvil.

En el lugar, el personal sanitario atiende al motorista y luego fue trasladado en UVI móvil al cnetro hospitalario de la capital vallisoletana donde falleció finalmente.