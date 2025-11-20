La nieve complica el tráfico en varias de carreteras de Castilla y León

La nieve anunciada en las últimas horas en Castilla y León ya ha hecho acto de presencia. Y con ella han comenzado también los primeros problemas en las carreteras de algunos puntos de la comunidad, sobre todo en la zona cantábrica de las provincias de León -la más afectada en estos momentos-, pero también de Palencia y Burgos

Y es que la nieve que está cayendo este jueves en estas zonas está complicando la circulación del tráfico em general, y de camiones, en la N-625 entre Riaño y Oseja de Sajambre, en León.

La página web de la Dirección General de Tráfico (DGT) informa de que dicha vía tiene un nivel amarillo por circulación “irregular” en dirección al Puerto de Pontón.

Además, la circulación es “difícil”, con nivel rojo, en el Puerto de montaña de Ventana, en concreto en la AS-228, que comunica Asturias con la provincia leonesa, en Villasecino.

De hecho, en ese punto, está prohibido el paso de los camiones, autobuses y articulados mientras que es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno para el resto de vehículos.

Asimismo, es transitable de momento pero con precaución la N-630 en el Puerto de Pajares.

En la provincia de Burgos, las carreteras BU-570 en el Puerto de las Estacas de Trueba; la BU-571 en Portillo de la Sía; y la BU-572 en Puerto de Lunada están en nivel rojo de peligrosidad para circular.